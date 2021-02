Bürgerentscheid gegen geplantes Gewerbegebiet Weiden West IV im Staatswald gewonnen

In Weiden wurde entgegen der großen Mehrheit der Kommunalpolitik entschieden, dass der Walderhalt Vorrang haben soll vor einer Gewebegebietsausweisung. So konnten mehr als 65 Hektar Staatswald vor einer Rodung gerettet werden. „Wir freuen uns über dieses landesweit bedeutsame Bürgervotum für den Natur- und Waldschutz, das mit Hilfe äußerst engagierter Ehrenamtlicher und einem breiten Bündnis mit weiteren Organisationen erzielt wurde“, so BN-Vorsitzender Richard Mergner.