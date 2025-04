Bürgerinnen und Bürger schützen und erfassen Stadtbäume

Der BUND Naturschutz hat gemeinsam mit der Technischen Universität München (TUM) und der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf (HSWT) das Citizen Science-Projekt „Mein Baum“ ins Leben gerufen - los geht’s am Tag des Baumes am 25. April.



„Stadtbäume sind in Zeiten des Klimawandels von wachsender Bedeutung: Sie kühlen, binden CO₂, filtern Schadstoffe und bieten Lebensraum für zahlreiche Tiere und Pflanzen. Doch Trockenheit, Krankheiten und Baumfällungen bedrohen sie zunehmend“, erklärt der BN-Landesbeauftragte Martin Geilhufe. „Um dem entgegenzuwirken, benötigt es bessere Kenntnisse über den Zustand und die Verbreitung von Bäumen in urbanen Räumen. Das Projekt ‚Mein Baum‘ setzt genau hier an.“



Mit Hilfe der App können Teilnehmerinnen und Teilnehmer Informationen zu Standort, Baumart, Umfeld, Wurzelbereich, Stamm und Baumkrone erfassen. Zudem besteht die Möglichkeit, Tiere oder Pilze zu dokumentieren, die an den Bäumen leben. Die gesammelten Daten dienen der Analyse von Trends, der Entwicklung von Schutzmaßnahmen und der Beantwortung wissenschaftlicher Fragen. Auch für eine nachhaltige Stadtplanung sollen die Daten genutzt werden.



Prof. Dr. Barbara Darr, Urbanes Waldmanagement (HSWT): „Städte stehen vor Herausforderungen wie dem Klimawandel und dem Verlust der Biodiversität. Das Projekt ‚Mein Baum‘ verbindet Forschung und Bürgerbeteiligung, es ermöglicht den Bürgerinnen und Bürgern, aktiv ihre urbane Umwelt zu verbessern.“



Prof. Dr.-Ing. Stephan Pauleit, Professur für Strategie und Management der Landschaftsentwicklung (TUM): „Städte müssen sich verstärkt mit den Auswirkungen des Klimawandels auseinandersetzen. Nachhaltige Stadtplanung, die Natur in den urbanen Raum integriert, ist entscheidend, um lebenswerte, resiliente Städte für die Zukunft zu schaffen.“



Prof. Dr. Thomas Rötzer, Lehrstuhl für Waldwachstumskunde (TUM): „Die App ‚Mein Baum‘ ermöglicht eine präzise Datenerfassung von Stadtbäumen. Durch die erfassten Daten können wir die ökologische Bedeutung von Stadtbäumen künftig noch besser verstehen und quantifizieren.“



Um bei „Mein Baum“ mitzumachen, müssen Interessierte die kostenlose App herunterladen und sich einmalig anmelden. Auch die Teilnahme als Gruppe oder Schulklasse ist möglich. Die gesammelten Daten werden an die Projektverantwortlichen übermittelt. Über die App können sich die Teilnehmer*innen auch im Community-Bereich austauschen und an Aktionen wie dem Gießen von Bäumen in Trockenperioden teilnehmen.

Die BN-Kreisgruppen sind zum Tag des Baumes am 25. April mit Baumanhängern ausgestattet worden. Die Anhänger, um die Stadtbaumapp zu bewerben, bestehen aus biologisch abbaubarem Papier und enthalten Wildblumensamen, sodass Passant*innen sie gerne mitnehmen können. Alle übrigen Anhänger werden einige Tage nach Projektstart wieder eingesammelt.

Alle Infos zur Mitmachaktion “Mein Baum”