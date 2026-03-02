Centrum Bavaria Bohemia und BUND Bayern unterzeichnen Kooperationsvereinbarung: CeBB und BN bündeln Kräfte für Grünes Band Bayern-Tschechien

Mit dem unterzeichneten Kooperationsvertrag wird das Grüne Band weiter gestärkt: als Lebensraumverbund und Schatzkammer der Artenvielfalt, einzigartiges Symbol der Überwindung des Totalitarismus und Lernort für Demokratie und europäisches Denken.

Landrat Thomas Ebeling: „Das Centrum Bavaria-Bohemia und der BUND Naturschutz in Bayern e.V. mit dem Nationalen BUND Kompetenzzentrum Grünes Band in Nürnberg setzen sich seit Langem für die Erhaltung und Weiterentwicklung des grenzübergreifenden Natur- und Kulturraums Grünes Band ein, in engem Austausch mit tschechischen Partnerorganisationen. Dies wollen wir in Zukunft verstärkt gemeinsam tun und im Rahmen der heute unterzeichneten Kooperationsvereinbarung vertiefen. Dies betrifft auch das gemeinsame Ziel, das Grüne Band als UNESCO-Welterbestätte - als Natur- und Kulturerbe - zu etablieren“.

„Zur Zeit des Kalten Krieges bildete der scharf bewachte und menschenverachtende „Eiserne Vorhang“ die Grenze zwischen Bayern und Böhmen. Die bayerisch-böhmische Nachbarschaft ist durch wechselhafte Beziehungen gekennzeichnet - von regem kulturellem und wirtschaftlichem Austausch, aber auch Konflikten bis hin zur kompletten Trennung im Kalten Krieg. Der grenzübergreifende Kulturraum Bayern-Tschechien steht exemplarische für die bewegte europäische Geschichte des 20. Jahrhunderts. Er ist grenzübergreifender Begegnungsraum und Lernort für Demokratie und europäisches Denken für kommende Generationen und ein erfolgreiches Beispiel, wie eine Nachbarschaft in Europa funktionieren kann“, so Prof. Hubert Weiger, BUND-Beauftragter für das Grüne Band und Ideengeber für die Grüne-Band-Europa-Initiative.

„Die bayerisch-böhmische Grenzregion ist zudem aus naturschutzfachlicher Sicht von besonderer Bedeutung, sie beherbergt verschiedene wertvolle Lebensräume von Wildnisflächen bis zu Relikten traditioneller Kulturlandschaften. Dies bietet die beste Voraussetzung für eine außergewöhnlich große Vielfalt an Tier- und Pflanzenarten, unter ihnen Raritäten wie Flussperlmuschel, Goldenem Scheckenfalter, Waldbirkenmaus und Arnika. Heute ist der Bereich zwischen Bayern und Böhmen ein wichtiger Knotenpunkt überregionaler Biotopverbundachsen.“ betonte BN-Vorsitzender Martin Geilhufe.

Die Aktivitäten an der bayerisch-tschechischen Grenze werden in enger Zusammenarbeit mit tschechischen Partnern umgesetzt. In dem bis zu 12 Kilometer breiten ehemaligen militärischen Sperrgebiet auf östlicher Seite der Grenze verschwanden Dutzende von Dörfern und die Landnutzung wurde den Bedarfen des Militärs und der Grenzpolizei untergeordnet. „Heute finden wir in diesem Bereich Spuren der Siedlungs- und Flurstrukturen der Landwirtschaft vor der Mechanisierung, die anderswo längst verschwunden sind. Das Schutzgebiet CHKO Böhmischer Wald / Český les erhält und pflegt diese ‚Landschaft mit Gedächtnis‘ und nutzt sie für Umweltbildung und sanften Tourismus“, so der Direktor des Schutzgebiets Dr. Tomáš Peckert von der Tschechischen Agentur für Natur- und Landschaftsschutz AOPK.

Hintergrund:

Das Centrum Bavaria Bohemia in Schönsee stellt das Grüne Band Bayern-Tschechien seit 2018 in den Mittelpunkt seiner Tätigkeit, wobei das grenzüberschreitende Kultur-, Bildungs- und Kompetenzzentrum sich vor allem mit dem Kulturerbe am Grünen Band befasst. Zweisprachige, deutsch-tschechische Ausstellungen wie aktuell „15 Kilometer – 3 Landschaften. Landschaftswandel am Grünen Band Bayern-Tschechien“, Begegnungs- und Bildungsangebote für Kinder, Jugendliche und Erwachsene und weitere Veranstaltungen und Publikationen behandeln die einzigartige Landschaft direkt vor der Haustür.

Der BUND Naturschutz in Bayern e.V. (BN), Landesverband des Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V. (BUND, Friends of the Earth Germany), setzt sich seit 1989 für den Schutz des innerdeutschen Grünen Bandes ein. Er hat 2002 ein Grünes Band durch Europa vorgeschlagen und ist damit Ideengeber der Initiative Grüne Band Europa. Diese setzt sich für Schutz und Entwicklung des über 12.500 Kilometer langen Lebensraumverbundes entlang des ehemaligen Eisernen Vorhangs vom Eismeer bis zum Schwarzen Meer ein. Das Nationale BUND Kompetenzzentrum Grünes Band ist seit 2004 Regionalkoordinator für den zentraleuropäischen Abschnitt von der Ostsee bis zur Adria. In der pan-europäischen Initiative arbeiten Regierungs- und Nichtregierungsorganisationen aus 24 Anrainerstaaten zusammen. BN und BUND sind Gründungs- und Vorstandsmitglied des 2014 gegründeten Vereins Grünes Band Europa („European Green Belt Association e.V.“) und setzen sich für die Nominierung des Grünen Bandes als UNESCO-Welterbestätte ein. Im Januar 2024 wurde das innerdeutsche Grüne Band bereits in die deutsche Vorschlagsliste für UNESCO Welterbestätten aufgenommen.