Der BUND Naturschutz und seine Jugendorganisation auf dem globalen Klimastreik #AlleFür1Komma5

Am 19.03.2021 gingen weltweit wieder Tausende Menschen auf die Straße, um für echten Klimaschutz und damit die Zukunft der kommenden Generationen zu kämpfen. Auch der BUND Naturschutz in Bayern e. V. und seine Jugendorganisation waren vertreten: „Das Jahr 2021 wird zum Schicksalsjahr für den Klimaschutz. Bei der Bundestagswahl können die Menschen in Deutschland den Klimaschutz stärken oder die Krise zementieren“, so die Verbände.