Deutschlandticket darf nicht teurer werden – stattdessen klimaschädliche Subventionen streichen

BN appelliert in einem Brief an Bayerns Verkehrsminister Bernreiter, sich für ein preisstabiles Ticket einzusetzen. Deutschlandticket könnte locker mit der Streichung von klimaschädlichen Subventionen wie dem Dienstwagenprivileg finanziert werden. BN fordert verbilligtes Sozialticket.