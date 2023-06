Ergebnis des Bürgerentscheides ist ein ermutigendes Signal für ein Umdenken in Höchstadt

Der BUND Naturschutz, die Bürgerinitiative „Bürgerbegehren Rettet den Häckersteig/Schwarzenbachgrund“ und die Bündnisgrünen in Höchstadt bewerten das Ergebnis des Bürgerentscheides positiv. Zum ersten Mal haben sich die Bürger*innen der Stadt im Rahmen eines Bürgerbegehrens direkt in die Stadtentwicklungsdiskussionen eingemischt. Die Mehrheit gegen die Bebauung des Häckersteiges zeigt, dass der hohe Flächenverbrauch in Höchstadt nicht mehr einfach hingenommen wird.