Geplanter Bau der Ortsumfahrung Dinkelsbühl (B25): BN und Mutschachfreunde hoffen auf Stopp durch den Verwaltungsgerichtshof

Die Planungen für eine großräumige Umfahrung im Osten von Dinkelsbühl sind seit langem umstritten. Nachdem 2020 das Staatliche Bauamt Ansbach Planänderungen wie die Straßenentwässerung vorgenommen und die Regierung von Mittelfranken diese am 30.11.2020 ergänzend planfestgestellt hat, kommt es nun zur Wiederaufnahme des Klageverfahrens vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof in München. Am Freitag, 08.12.23, findet ab 9:00 Uhr die Gerichtsverhandlung in der Klage des BN gegen den ergänzten Planfeststellungsbeschluss statt. Die Bürgerinitiative Rettet die Mutschach e. V. und der BUND Naturschutz erhoffen sich ein ablehnendes Urteil und das Ende dieser Dinosaurier-Planung. Ihre Kritikpunkte stellten sie in einem Pressegespräch in Dinkelsbühl vor.