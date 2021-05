Konsequenter Herdenschutz statt Griff zum Gewehr

Im morgigen Umweltausschuss will die CSU Fraktion einen Antrag zur Erleichterung von Wolfsabschüssen verabschieden. Der BUND Naturschutz in Bayern kritisiert dies aufs schärfste und sieht keinerlei Grundlagen für derartige Forderungen.

„Es zeigt sich das hauchdünne, grüne Mäntelchen der CSU-Landtagsfraktion, wenn bei vier Wolfsrudeln in Bayern bereits die Regulation der Population gefordert wird“, so Richard Mergner, Vorsitzender des Bund Naturschutz in Bayern e.V.. Der Antrag sei keine „konsequente Umsetzung“ (Zitat CSU-Landtagsfraktion) der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie der Europäischen Union, sondern die Aushöhlung der wichtigsten europäischen Naturschutzrichtlinie.

„Die Wortwahl, dass der Wolfbestand „reduziert“ gehöre und „Eingriffe“ nötig seien, ist populistisches Jägerlatein aus dem 19. Jahrhundert“, so Mergner.