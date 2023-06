Kraillinger Tanklager: Verladebahnhof-Großprojekt ist ein Türöffner für weitere umweltschädliche Projekte!

Die Kreisgruppen Fürstenfeldbruck, München und Starnberg sowie die Ortsgruppen Gauting, Germering, Krailling und Würmtal Nord des BUND Naturschutz in Bayern e.V. (BN) haben sich in der ersten Juni-Hälfte zu dem geplanten Verladebahnhof-Projekt im Kraillinger Tanklager ausgetauscht. Das einhellige Fazit aller Beteiligten ist: Dieses Großprojekt ist inakzeptabel für Natur und Mensch. Außerdem würden enorme Kosten für die Erschließung durch den Staat anfallen, der seine Mittel besser in ökologisch und ökonomisch sinnvolle Projekte stecken sollte.