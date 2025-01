Mit Dachlatte und Baldrian auf der Suche nach der Wildkatze

Die Europäischen Wildkatze war bis Mitte des letzten Jahrhunderts durch massive Bejagung an den Rand der Ausrottung getrieben worden. Anfang der 1980er Jahre startete der BN mit einem Wildkatzenprojekt, um das heimische Wildtier in Bayerns Wäldern wieder ansässig zu machen und durch Aufwertung der Waldlebensräume langfristig zu halten. Die Bemühungen gelten als erfolgreich, wird die Wildkatze doch seit Jahren immer wieder gesichtet oder per Wildkamera aufgenommen.

Dennoch wissen die Experten noch zu wenig darüber, wo sich das scheue Tier in der Region Bayerischer Wald aufhält, zumal die hohen Schneelagen im Winter das Überleben erschweren. Darum wird der BN von Januar bis April ein Projekt durchführen, um die Wildkatzen im Raum Ringelai zu erfassen. Für die Durchführung werden noch freiwilligen Helfer*innen gesucht.

Der BN lädt deshalb zu einer Infoveranstaltung ein:

Wann: 18. Januar 2025, 14 Uhr

Wo: Gasthof Kapellenhof [Kapellenhof 1, 94160 Ringelai]

Bei der Veranstaltung wird u.a. die so genannte Lockstockmethode erläutert. Interessierte können gespannt sein, wie dabei Baldriantropfen und Dachlatten zum Einsatz kommen (mehr Infos hier).