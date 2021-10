„Die neuen Zahlen kommen einer Bankrotterklärung der Staatsregierung gleich. Offenbar schaffen es CSU und Freie Wähler nicht, das Problem des viel zu hohen Flächenverbrauchs in Bayern in den Griff zu bekommen. Wie auch, wenn verbindliche gesetzliche Vorgaben fehlen?“, erklärt der BN-Landesbeauftrage Martin Geilhufe. „Der Sündenfall der letzten Bayerischen Staatsregierung war die Änderung des Landesentwicklungsprogramms. Die Ausnahmen beim Anbindegebot haben dem Flächenverbrauch Tür und Tor geöffnet. Der Schutz der Böden muss für die Staatsregierung oberste Priorität haben, die vereinbarte Richtgröße von fünf Hektar Flächenverbrauch am Tag muss zu einer verbindlichen Höchstgrenze werden. Der Schutz unserer Wiesen, Felder und Wälder darf nicht weiter stiefmütterlich behandelt werden. Es geht hier um den Schutz der Lebensgrundlage für Mensch und Natur!“