Verabschiedung: BN würdigt Sebastian Schönauer für 30 Jahre stellvertretenden Landesvorsitz

Der BUND Naturschutz in Bayern hat den jahrzehntelangen stellvertretenden Landesvorsitzenden Sebastian Schönauer an diesem Samstag (9. April) mit einer Veranstaltung im Rothenbuch im Landkreis Aschaffenburg geehrt und offiziell verabschiedet, ihm zu Ehren wurde eine Linde gepflanzt. Der 79-Jährige war seit 1992 im Amt und schied am Anfang Juli 2021 nach fast 30 Jahren aus.



„Sebastian Schönauer ist aus dem BUND Naturschutz mit seinem großartigen Wirken und seiner Leistung nicht wegzudenken. Er war und ist eine wichtige Säule, Stütze und Pfeiler. Seine Expertise, sein Engagement und sein profundes Wissen werden wir sehr vermissen“, so der BN-Vorsitzende Richard Mergner in seiner Laudatio. „Aber nicht nur das Fachliche sticht heraus, sondern auch die Persönlichkeit Sebastian Schönauer: humorvoll und gesellig, jung geblieben im Geiste, dabei kritischer, kämpferischer und revolutionärer als so mancher Jungspund!“



Der BN-Ehrenvorsitzende Hubert Weiger betont: „Sebastian Schönauers Naturschutzleben war vorrangig dem Einsatz für unser wichtigstes Lebensmittel, dem Schutz des Wassers gewidmet. Sein Motto war: Jeder Tropfen zählt! Gerade auch durch seine Arbeit und seinen grandiosen Einsatz konnte das Hafenlohrtal vor dem Bau einer Trinkwassertalsperre gerettet werden. Seine Arbeit zum Schutz des Wassersgehört zum Wertvollsten, was unser Verband je geleistet hat und wird noch lange nachwirken. Nicht umsonst hat er 1988 für seine Arbeit zur kommunalen Trinkwasserversorgung die BN-Naturschutzmedaille bekommen. Ein riesiger Gewinn für unseren Verband aber auch für mich persönlich. Den Austausch mit ihm habe ich immer sehr geschätzt und bin ihm dankbar für seine treue Wegbegleitung und für sein strategisches Gespür.“



Sebastian Schönauer ist bis heute Vorsitzender der Aktionsgemeinschaft Hafenlohrtal e.V. und war in dieser Eigenschaft maßgeblich der Streichung der Planung eines Wasserspeichers im Spessart und an der Erhaltung des Hafenlohrtals als eine der wertvollsten Kultur- und Naturlandschaften Nordbayerns beteiligt. Dem BN bleibt er weiterhin als Beauftragter des Landesvorstandes erhalten und stellt sein Know-how in allen Fragen des Grund- und Fliessgewässerschutzes weiterhin zur Verfügung.



Weitere Ämter im BN und Bundesverband BUND:

1988 – 1993 BN-Landesbeiratsmitglied, davon 2 Jahre Sprecher und 1 Jahr stellvertretender Sprecher

1989 – 2010 Sprecher des Arbeitskreises Wasser im BN

1993 – 2021 Sprecher des Arbeitskreises Wasser im BUND

1998 - 2001 erster stellv. Bundesvorsitzender im Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND)

Weitere Ehrenämter: