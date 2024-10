Allgemeinverfügung zum Biberabschuss im Oberallgäu ist maßlos überzogen

Das Landratsamt Oberallgäu hat mit seiner Allgemeinverfügung vom 11. September eine generelle Abschussgenehmigung für den Biber in einem 30 Meter Abstand von allen überörtlichen Straßen und Schienenanlagen erlassen. Dagegen hat der BUND Naturschutz am 9. Oktober 2024 Klage vor dem Verwaltungsgericht Augsburg eingereicht. Eine so umfangreiche pauschale Tötungsgenehmigung ist in Bayern bisher einzigartig. Der BUND Naturschutz (BN) hält diese Vorgehensweise für sachlich nicht sinnvoll und rechtlich nicht haltbar.