Alpentransit am Fernpass – Bahnausbau statt Straßenbau!

Der BN-Vorstand war am heutigen Mittwoch in Füssen um sich vor Ort ein Bild zu machen. „Wir fordern den bayerischen Verkehrsminister Christian Bernreiter auf, gemeinsam mit seinem Tiroler Kollegen ein Konzept für den Ausbau der Schienenwege vom Allgäu und dem Werdenfelser Land ins Inntal auszuarbeiten, anstatt die Tiroler Mautpläne am Fernpass zu kritisieren,“ bekräftigt Richard Mergner, BN Landesvorsitzender. „Denn nur mit einer Verlagerung von Verkehr auf die Schiene kann der Verkehr klima- und umweltfreundlicher werden.“



Hubert Endhardt, Sprecher der IG Verkehrswende Bayern-Tirol-Südtirol und stellv. Landrat des Landkreises Ostallgäu, ergänzt: „Ein Bahnanschluss von Füssen an die Außerfernbahn nach Reutte wäre ein wichtiger Lückenschluss, um mehr Verkehr auf die Schiene zu verlagern. Ein Eisenbahntunnel parallel zum A7-Grenztunnel würde diesen Anschluss ermöglichen.“



Der BUND Naturschutz unterstützt die Forderungen der IG Verkehrswende Bayern-Tirol-Südtirol:

Weitere Attraktivierung der Außerfernerbahn insbesondere was Umstiege und Langsamfahrstrecken betrifft.

Grenzüberschreitenden ÖPNV forcieren und weitere Barrieren abbauen

Sofortige Entlastungsmaßnahmen mittels Dosiersystemen auf der A7, B179, Kramertunnel/Garmisch Richtung Ehrwald und Fernpass

Weiterentwicklung der Vision Fernpassbahn bis zur Via Claudia Augusta Bahn (über den Reschenpass) mit neuem Bahntunnel bei Füssen

Neuorientierung und Gestaltung des touristischen Individualverkehrs

Ein Fernpass-Scheiteltunnel wird die Verkehrssituation an der Fernpassroute mit hoher Wahrscheinlichkeit weiter zuspitzen, da sich Frequenzen erhöhen und damit Stausituationen verstärken. Ein Fernpass-Scheiteltunnel wird daher abgelehnt.