Aufruf zur Kundgebung "Rettet den Reichswald!"

Gemeinsam mit befreundeten Verbänden und Bürgerinitiativen ruft der BUND Naturschutz zur Kundgebung „Rettet den Reichswald“ auf am Sonntag, 18.7.2021 um 11.00 Uhr am Schmausenbuck in Nürnberg