Bayernweit sehr große Zustimmung für Nationalpark Steigerwald und mehr Naturwälder

Quer durch alle Parteipräferenzen gibt es eine große Unterstützung für einen Nationalpark Steigerwald und für mehr Naturwälder in Bayern. Das ergab eine repräsentative, bayernweite Umfrage durch Kantar Public, die das Nationalparkbündnis Bayern in Auftrag gegeben hatte. Demnach sind auch die CSU-Wähler*innen mit sehr großer Mehrheit für einen Nationalpark – die Staatsregierung unter Markus Söder lehnt diesen aber bislang ab. Satte 91 Prozent der CSU-Wähler*innen sprachen sich generell für mehr Naturwälder aus.

Richard Mergner, Landesvorsitzender imBUND Naturschutz in Bayern: „Wir freuen uns über die überdurchschnittlich hohe Zustimmung der Wählerschaft der CSU zu einem Nationalpark Steigerwald. Dies sollte für die CSU-Führung Anlass sein, von einer Nationalpark-Verhinderungspartei wieder zu einer Nationalpark-Partei zu werden, die sie vor 40 Jahren mit Gründung der beiden bayerischen Nationalparke einmal war. Auch die CSU gewinnt mit einem Nationalpark Steigerwald, Bayern und Franken sowieso.“

Helmut Beran, Geschäftsführer beim Landesbund für Vogel- und Naturschutz:„Angesichts der sehr deutlichen Zustimmung erwarten wir von der nächsten Staatsregierung, den Willen der Wählerinnen und Wähler umzusetzen und in der nächsten Legislaturperiode den Nationalpark Steigerwald auf den Weg zu bringen. Bayern hat eine besondere Verantwortung für den Schutz der Buchenwälder, ein Nationalpark im Steigerwald ist wichtig für die Artenvielfalt und die Menschen in der Region.“

Claus Obermeier, Vorstand Gregor Louisoder Umweltstiftung: „Bayern war mit CSU-Regierungen Vorreiter der deutschen Nationalparkbewegung. Wenn 91 Prozent der CSU-Wählerinnen und Wähler wünschen, dass mehr Naturwälder geschützt werden, ist dies eine neue Ausgangslage, die die CSU nicht negieren sollte. Wir appellieren deshalb an die CSU sich für mehr Naturwälder mit einem Nationalpark Steigerwald an der Spitze einzusetzen“.

Volker Oppermann, Greenpeace Bayern: „Wir begrüßen, dass die im Koalitionsvertrag von 2018 verankerte Ausweisung von 10 Prozent Naturwald flächenmäßig im Staatwald umgesetzt wurden. Das war richtig und sollte noch ausgebaut werden, wie sich 88 Prozent der Befragten wünschen. Jetzt muss es noch besser umgesetzt werden. Es ist unsinnig, den gesamten Bestand an Latschengebüsch im Staatswald in den Steillagen der Alpen als Naturwald zu schützen, weil hier gar kein Holznutzung stattfindet. Nötig ist vielmehr der Schutz ökologisch wertvoller Laubwälder in einem Nationalpark Steigerwald, aber auch in einem Biosphärengebiet im Spessart.“

Liebhard Löffler, Vorsitzender Verein Nationalpark Steigerwald: „Die hohe bayernweite Zustimmung zu einem Nationalpark Steigerwald motiviert uns in unserer Heimatregion Steigerwald weiterhin für einen Nationalpark zu werben. Auch in der Steigerwaldregion sind die Zustimmungswerte nach der letzten Umfrage aus dem Jahr 2020 sehr hoch und liegen bei etwa 75 Prozent, und damit ebenso hoch wie in Bayern.“

Christine Eben, stellvertretende Landesvorsitzende der Naturfreunde Bayern: „Wir Naturfreunde unterstützen einen Nationalpark Steigerwald mit ganzem Herzen, weil ein Nationalpark in Nordbayern eine wichtige und zukunftsweisende Einrichtung für die Umweltbildung und für einen nachhaltigen, umwelt- und sozialverträglichen Tourismus hierzulande wäre.“

Hintergrundinformation Nationalparkbündnis Bayern:

Das Nationalparkbündnis Bayern wurde im Jahr 2021 gegründet und wirbt dafür, dass in Bayern der Nationalpark Steigerwald als nächster Nationalpark ausgewiesen wird. Das breite Bündnis aus Naturschutzverbänden sowie einer Stiftung und einem Bürgerverein aus Deutschland, Bayern und dem Steigerwald wird getragen von BUND Naturschutz in Bayern e.V., Greenpeace Bayern, Gregor Louisoder Umweltstiftung, Landesbund für Vogel- und Naturschutz in Bayern e.V., NaturFreunde Deutschlands, Verein Nationalpark Steigerwald e.V., Zoologische Gesellschaft Frankfurt.