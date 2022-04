BN freut sich über Kehrtwende im Glyphosat-Streit

Der BUND Naturschutz in Bayern zeigt sich erfreut über die Kehrtwende der Molkerei Goldsteig, die Glyphosat-Freigabe für Ihre Lieferanten wieder zurückzunehmen. Der BN-Vorsitzende Richard Mergner dazu: „Der Druck war offensichtlich zu groß - und das ist gut so! Hier zeigt sich, dass die Verbraucher*innen ein deutliches Gespür dafür haben, was gut für Mensch und Natur ist und was nicht. Im Fall von Glyphosat fällt das Urteil eindeutig aus: Dieses gefährliche Pflanzenschutzmittel hat in der Landwirtschaft nichts zu suchen. Es gefährdet die Gesundheit der Menschen und ist schädlich für Tiere und Pflanzen. Ich hoffe, dass dieses Signal auch bei denjenigen ankommt, die nach wie vor auf dieses Gift setzen.“



Besonders beeindruckt ist Mergner von der klaren Haltung vieler Erzeuger, etliche Lieferanten von Goldsteig hatten sich formiert und gegen die Aufhebung des Verbots protestiert. „Offensichtlich hat bei vielen Landwirtinnen und Landwirten mittlerweile ein Umdenken stattgefunden. Das lässt hoffen, dass sich vor allem die bayerische Landwirtschaft in Zukunft noch mehr auf ihre Werte und Ansprüche besinnt und gesunde, nachhaltige Lebensmittel produziert. Unser Wunsch ist hier natürlich eine weitere Stärkung der Biosparte. Wir vom BN werden diesen Prozess auf jeden Fall weiterhin konstruktiv begleiten.“