BN-Vorstand im Spessart: Viel Zustimmung für Biosphärenregion

Der Vorstand des BUND Naturschutz besuchte am heutigen Dienstag den Spessart, um sich über das Vorhaben zu erkundigen. „Jetzt muss der eingeschlagene Weg konsequent weitergegangen werden”, stellt Steffen Scharrer, Mitglied im Landesvorstand und Vorsitzender der Kreisgruppe Miltenberg, fest und ergänzt: „Der Rückhalt in der Bevölkerung für dieses Projekt ist riesig. Im Grunde stellt sich die Frage gar nicht mehr, ob das Biosphärenreservat überhaupt kommt. Man muss vielmehr fragen: Wann wird es umgesetzt?“



„Die bayerische Staatsregierung muss die Realität anerkennen und den Weg jetzt frei machen! Der vom Landtag beschlossene Anteil von 10 Prozent Naturwald in den Staatsforsten muss nun endlich auch für den Spessart gelten. Hier sind es bislang nur etwa 5 Prozent. Insbesondere Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger muss den Wunsch der Bevölkerung vor Ort akzeptieren, seine Blockadehaltung aufgeben und ausreichend Flächen bereitstellen”, fordert Martin Geilhufe, Landesbeauftragter des BN.

„Es ist beeindruckend, wie viele Gemeinden sich auch mit eigenen Waldflächen beteiligen möchten. Die schon jetzt konkret zugesagten fast 800 Hektar sind eine wertvolle Bereicherung der möglichen Kernzone. So können die Menschen im Spessart wohnortnah erleben, wie sich Wald unter natürlichen Bedingungen entwickelt“, ergänzt Erwin Scheiner, Vorsitzender der Kreisgruppe Main-Spessart.



„Die Biosphärenregion Spessart muss nun kommen. So kann eine nachhaltige Modellregion im Spessart geschaffen werden, die regionales Wirtschaften sowie Klima- und Artenschutz vereint. Wir müssen natürlich die Entscheidung der wenigen Gemeinden respektieren, die nicht dabei sein wollen. Aber die Tür wird für alle offen bleiben“, unterstreicht Ruth Radl, stellvertretende Vorsitzende der Kreisgruppe Aschaffenburg und Mitglied im Landesvorstand.



