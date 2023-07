Demonstration für frei fließende Salzach

Die Salzach fließt von Salzburg bis zu ihrer Mündung in den Inn auf 60 Kilometer frei von Stauwehren - damit ist sie in Bayern einzigartig. Bei einer Demo am 15. Juli in Burghausen hat der BUND Naturschutz in Bayern zusammen mit der „Aktionsgemeinschaft Lebensraum Salzach“ ein Zeichen gegen die aktuellen Wasserkraftpläne und für eine Renaturierung gesetzt.