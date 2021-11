Energiewende: Erneuerbare Energien führen zu niedrigen Energiepreisen

Die derzeit hohen Energiepreise sind vor allem auf die hohen Gaspreise zurückzuführen. Hätte die Regierung den Ausbau der erneuerbaren Energien stärker vorangetrieben, könnte sich Deutschland besser mit eigener günstiger Energie versorgen. Stromerzeugung aus Erneuerbaren ist schon jetzt günstiger als aus fossilen Energieträgern.

Um die Energiekosten für Deutschlands Haushalte und die Industrie mittelfristig niedrig halten zu können und aus der Abhängigkeit von Gaslieferanten zu kommen, müssen Bundes- und Staatsregierung den Ausbau der Erneuerbaren Energien stark forcieren. „Leider hat hier die Bundesregierung und auch die bayerische Staatsregierung die Entwicklung in den letzten Jahrzehnten mehr oder weniger verschlafen. Was den Ausbau der Erneuerbaren angeht, könnten wir schon viel weiter sein“, so der BN-Vorsitzende Richard Mergner. „Besonders ärgerlich daran ist: Schon jetzt sind die vergangenen und zukünftigen Kosten der Klimakatastrophe weitaus höher als die Energiewende jemals kosten wird. Deutschland hat es versäumt als stärkste Industrienation voranzugehen, viele Arbeitsplätze in diesem wichtigen Zukunftszweig sind bereits für immer verloren. Die derzeitigen hohen Gaspreise sind nur die Spitze des Eisberges dieser fehlgeleiteten Politik.“

Michael Remy, BN-Energiereferent erklärt: „Die Stromgestehungskosten der Erneuerbaren Energien – also die Kosten für die Stromerzeugung - sind schon heute niedriger als die der konventionellen Kraftwerke. Und dabei sind die gesellschaftlichen Folgekosten, die der CO2-Ausstoß von Kohle und Gasverbrennung verursacht, noch nicht einmal mit eingepreist. Wären diese inkludiert wäre der Strompreis für Öl und Gas sogar noch bis zu 20 C/kWh teurer. Hätte die Regierung früher auf Wind und Photovoltaik gesetzt, hätten wir jetzt einen niedrigeren Strompreis! Das beste Gegenmittel gegen hohe Strompreise für bayrische Haushalte und Unternehmen ist ein starker Ausbau von Photovoltaik und Windkraft in Bayern. Die Atomkraft ist neben den offensichtlichen Sicherheitsrisiken und der Endlagerproblematik auch wirtschaftlich nicht konkurrenzfähig.“



Besonders wichtig ist die Abschaffung der 10H-Regel in Bayern. „Wir hoffen sehr, dass sich die Ampel-Koalition auf einer Änderung des Baugesetzbuches einigen wird. Im Moment ist die 10H-Regel ja nur durch die von Horst Seehofer durchgesetzte Länderöffnungsklausel in der Bundesgesetzgebung möglich. Wird der Paragraph 249 Absatz 3 des Baugesetzbuchs in Berlin gestrichen, würde dies auch die Windradabstandsregel in Bayern zu Fall bringen“, so Remy weiter.

Richard Mergner fügt an: „Die Umstellung auf Erneuerbare wird freilich erst einmal mit höheren Belastungen für die Bevölkerung einhergehen. Diese Belastungen von mittelfristig höheren Energiekosten müssen unbedingt sozial gerecht verteilt werden. Die Energiewende muss alle Bevölkerungsschichten mitnehmen - daher muss es einen Ausgleich für einkommensschwache Haushalte geben.“