Globaler Klimastreik 19.03.2021

In Zeiten einer globalen Pandemie kann man natürlich nicht wie gewohnt zu Großdemos zusammenkommen. Daher wird es in vielen Städten pandemiekonforme Formate und Möglichkeiten geben, sich an den Protesten für eine bessere Zukunft zu beteiligen und den Gesundheitsschutz zu wahren. Wo welche Aktionen geplant sind finden Sie hier: https://fridaysforfuture.de/allefuer1komma5/#mapt

Dieses Jahr fordern Fridays for Future krisenfeste Wahlprogramme für die wichtigen anstehenden Wahlen und vor allem für die Bundestagswahl. Um die Klimakrise doch noch aufzuhalten braucht es 1,5-Grad-Koalitionsverträge.

Zusätzlich streiken wir gemeinsam mit Fridays for Future in Solidarität mit MAPA, kurz für: Most Affected People and Areas – die Personen und Regionen, die schon heute am meisten unter den gravierenden Auswirkungen der Klimakrise leiden und deren Stimmen so oft unterdrückt und ignoriert werden.

Beteiligen Sie sich bei den Aktionen vor Ort oder den Beteiligungsmöglichkeiten online unter: https://fridaysforfuture.de/allefuer1komma5/

Posten Sie Bilder und Nachrichten in den Sozialen Medien unter den Hashtags #NoMoreEmptyPromises und #Allefür1Komma5