EU Agrarpolitik darf nicht zum „Sisyphos-Projekt“ werden

Zur Sonder-Agrarministerkonferenz: An dem in einem mehrjährigen Prozess auf EU Ebene erarbeiteten Kompromiss für die Ausgestaltung der EU- Agrarpolitik, der ab 2023 in Kraft treten soll, sollen schon wieder Abstriche gemacht werden. Der BUND Naturschutz fordert, dass überfällige Biodiversitätsmaßnahmen wie Vier-Prozent-Brache-Regelung sowie Regelungen gegen Bodenerosion in Deutschland nicht ausgesetzt werden.