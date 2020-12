Giftstoffe verseuchen Bachsystem auf 75 km Länge – Sanierung muss schnellstmöglich erfolgen

Der Verlorene Bach und die Friedberger Ach sind auf weiten Strecken über mehrere Landkreise hinweg mit PFC (per- und polyfluorierten Kohlenstoffverbindungen) verunreinigt. Die Hauptursache für diese Verunreinigung liegt beim stillgelegten Fliegerhorst Penzing, das PFC wurde dort in Löschschäumen verwendet und wird nun nach und nach aus dem kontaminierten Boden ausgewaschen.

„Die PFC-Quelle Fliegerhorst Penzing ist den Behörden bekannt. Wir sehen auch, dass gehandelt wird, aber das Tempo der Sanierung muss deutlich beschleunigt werden, um eine weitere Verunreinigung der Gewässer und des Grundwassers zu verhindern“, erklärt Folkhart Glaser, 1. Vorsitzender der BN-Kreisgruppe Landsberg/Lech.

„Nach Aussagen des Landratsamts Landsberg, lassen sich die hohen PFC-Messwerte in den Gewässern im Landkreis Donau-Ries nicht alleine mit dem Schadensfall am Fliegerhorst Penzing erklären. Deshalb fordern wir eine ganzheitliche Aufklärung und Sanierung unserer Gewässer“, so Alexander Helber, 1. Vorsitzender der BN-Kreisgruppe Donau-Ries.