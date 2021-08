IPCC-Bericht zur Erderwärmung: Es ist nicht fünf, sondern eine Minute vor zwölf!

Der BUND Naturschutz in Bayern e.V. fordert die Politik auf, endlich entschlossen und mit aller Kraft die Erderhitzung zu bekämpfen. „Es ist nicht fünf vor zwölf, sondern eine Minute vor zwölf! Die Zeit rennt uns davon. Wenn wir nicht jetzt sofort handeln werden große Teile der Erde zukünftig unbewohnbar werden und Extremwetterereignisse werden – auch in Bayern – die Regel und nicht die Ausnahme! Wir müssen endlich Verantwortung übernehmen, für uns und für zukünftige Generationen“, so Richard Mergner, Vorsitzender des BUND Naturschutz in Bayern e.V., nach der Veröffentlichung des IPCC-Berichts. „Wir nehmen Ministerpräsident Markus Söder beim Wort. Er muss den großen Ankündigungen Taten folgen lassen, konkrete Zeitpläne verabschieden und die Finanzierung sicherstellen.“



Mergner unterstreicht in diesem Zusammenhang die Vorreiterrolle Deutschlands und Bayerns: „Wir haben eine Vorbildfunktion für die ganze Welt. Deutschland und Bayern müssen mutig voranschreiten und eine Vorbildfunktion beim Klimaschutz einnehmen. Die Umstellung auf klimafreundliche Technologien mag für viele als Mammutaufgabe erscheinen, aber bereits mittelfristig werden sich diese Anstrengungen auszahlen. Schon jetzt gehen die Kosten, die der Klimawandel erzeugt, in die Milliarden. Klimafreundliche Technologien - in Deutschland und Bayern entwickelt – sind dagegen der Zukunftsmarkt schlechthin!“



Hinsichtlich der Bundestagswahl im Herbst plädiert Mergner an die Bürgerinnen und Bürger genau hinzuschauen, welche Parteien und welche Kandidaten wirklich für einen effektiven Klimaschutz einstehen. „Jeder einzelne hat es in der Hand und kann die Richtung vorgeben: Wollen wir weiter mit kleinen halbherzigen Schritten dem Klimawandel begegnen oder wollen wir eine Klimapolitik, die mutig voranschreitet und sich der Erhitzung unseres Planeten entschlossen entgegenstellt?“