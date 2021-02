Neues Herdenschutzprojekt koordiniert Schulungen und regt zum Austausch an

Der BUND Naturschutz in Bayern e.V. fordert seit Jahren eine flächendeckende Unterstützung von Weidetierhaltern, um Weidetiere bestmöglich vor Wolfsübergriffen zu schützen. In die praktische Umsetzung kommt diese Forderung nun im LIFEstockProtect Projekt. Hier werden Plattformen und Ausbildungsmöglichkeiten im Umgang mit Herdenschutzmaßnahmen geschaffen. Naturschutz- und Landwirtschaftsverbände, in Bayern unter anderem der BUND Naturschutz und Bioland arbeiten hier gemeinsam an einer praktikablen Umsetzung.