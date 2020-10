Verkehrsministerkonferenz: Bayern bremst die Mobilitätswende

„In Bayern werden noch immer die meisten Straßen neu gebaut, während andere Bundesländer Ziele für die Reduktion von Treibhausgasen im Verkehrssektor formulieren. Im Gesetzesvorschlag zum bayerischen Klimaschutzgesetz spielt der Verkehr bisher keine Rolle und Ministerpräsident Söder fordert Kaufanreize für Autos mit Verbrennermotoren. Zeitgleich baut der aus Bayern stammende Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer neue Autobahnen durch gesunde Wälder.“, so Richard Mergner, Vorsitzender des BUND Naturschutz in Bayern e.V.. „Der Verkehrssektor ist einer der größten Verursacher von klimaschädlichen Treibhausgasen. Um die Klimakatastrophe zu verhindern, brauchen wir eine Mobilitätswende, weg vom Auto als Hauptverkehrsmittel, hin zu ökologischen Alternativen wie dem ÖPNV oder dem Rad- und Fußverkehr. Für das Verkehrsministertreffen fordern wir, dass Bayern bei der Mobilitätswende endlich von der Bremse steigt, sonst rasen wir sehenden Auges in eine Katastrophe“.

