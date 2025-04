Wiesenmeisterschaft 2025: Anmeldefrist verlängert

BUND Naturschutz in Bayern seit 2009 besonders artenreiche Wiesen. Seitdem wird der Wettbewerb jährlich jeweils in einer anderen Region Bayerns umgesetzt, um mehr öffentliches Bewusstsein in Politik und Gesellschaft für den Wert artenreicher Wiesen als Lebensraum für eine Vielzahl von Pflanzen- und Tierarten aufzubauen. Diesmal wird der Wettbewerb in den Landkreisen Roth, Nürnberger Land und in der Stadt Nürnberg durchgeführt.



Ablauf, Bewerbungsfristen und Unterlagen



Teilnehmen können bäuerliche Betriebe im Haupt-, Zu- und Nebenerwerb in den genannten Landkreisen. Es kann nur je eine Wiese oder Weide pro Betrieb gemeldet werden. Voraussetzung ist, dass der Aufwuchs landwirtschaftlich verwertet wird und die Fläche mindestens einen halben Hektar groß und artenreich ist. Die Anmeldeunterlagen - am besten mit einem Lageplan der betreffenden Flächen - können unter www.LfL.bayern.de/Wiesenmeisterschaft eingereicht werden. Die Daten werden vertraulich behandelt. Ab Anfang Mai werden die Flächen von einer Pflanzenexpertin besichtigt, kartiert und bewertet. Die endgültige Auswahl unter den fünf besten Wiesen trifft dann eine Jury aus Landwirtschaft und Naturschutz bei einer Rundfahrt, die für Anfang Juni geplant ist. Die Prämierung der „Wiesenmeister“ wird am 8. Juli mit einer Festveranstaltung im Wettbewerbsgebiet stattfinden.



Achtung Redaktionen:

Nutzen Sie als Pressevertreter die Gelegenheit, uns am 3. Juni 2025 auf unserer Juryrundfahrt zu den fünf Betrieben der Endrunde und ihren Wiesen zu begleiten. Wir geben hier gerne weitere Informationen! Die ursprüngliche Pressemitteilung mit den Details finden Sie unter www.lfl.bayern.de/verschiedenes/presse/pms/2025/372560/index.php

Ihre Ansprechpartnerinnen:



Rita Rott, Referentin für Landwirtschaft des BUND Naturschutz in Bayern e.V.

Tel. 0175-3559706, E-mail rita.rott@bund-naturschutz.de

Dr. Sabine Heinz, Dr. Gisbert Kuhn, Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL), Institut für Agrarökologie und Biologischen Landbau, Tel. 08161/8640-5825/6, E-Mail: Wiesenmeisterschaft@LfL.Bayern.de



Weitere Informationen zur Wiesenmeisterschaft:

• www.lfl.bayern.de/Wiesenmeisterschaft

• www.bund-naturschutz.de/themen/landwirtschaft/wiesenmeisterschaft.html