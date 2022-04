Wiesenmeisterschaft Waginger See - Rupertiwinkel

„Bisher haben sich achtzehn landwirtschaftliche Betriebe mit ihren artenreichen Wiesen und Weiden angemeldet. Es können insgesamt 25 Wiesen oder Weiden für den Wettbewerb bewertet werden, und deswegen freuen wir uns über weitere Anmeldungen, so Marion Ruppaner, BN Agrarreferentin.

Teilnahmeberechtigt sind alle landwirtschaftliche Betriebe (Haupt-, Zu-, Nebenerwerb; keine Hobbybetriebe) mit Wiesen und Weiden im Gebiet der Öko-Modellregion.

Voraussetzung ist, dass der Aufwuchs landwirtschaftlich verwertet wird und die Fläche mindestens einen halben Hektar groß ist.

Die Anmeldung ist möglich entweder im Internet unter www.LfL.bayern.de/Wiesenmeisterschaftoder per Brief, Mail oder Fax an: Dr. Sabine Heinz, Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft, Institut für Agrarökologie, Lange Point 12, 85354 Freising, Fax: 08161 8640-5799; wiesenmeisterschaft@lfl.bayern.de

Als 1. und 2. Preis gibt es Gutscheine im Wert von 500 bzw. 300 € für einen Aufenthalt im BioHotel, die Nächstplatzierten erhalten attraktive Sach- und Buchpreise.

Die Wiesen werden ab Mai von einer Gutachterin besichtigt und bewertet (Daten bleiben vertraulich). Die endgültige Auswahl unter den fünf besten Wiesen trifft dann eine Jury aus VertreterInnen von Landwirtschaft und Naturschutz bei einer Rundfahrt, die für Anfang Juni geplant ist. Die Preisverleihung findet am 23. September in Waging statt. Alle teilnehmenden Landwirte erhalten eine Pflanzenliste mit den Wiesenkräutern, die auf ihrer Wiese wachsen.

Alle Veranstaltungen werden unter Einhaltung der jeweils geltenden Corona-Bestimmungen abgehalten.

Für Rückfragen:

Marion Ruppaner, BN Referentin für Landwirtschaft, Tel. 0911/81 87 8-20,

E-Mail: marion.ruppaner@bund-naturschutz.de

Dr. Sabine Heinz, LfL - Institut für Agrarökologie, Tel. 08161/8640-5826

E-Mail: wiesenmeisterschaft@LfL.bayern.de

Webseiten der Wiesenmeisterschaften: http://www.bund-naturschutz.de/themen/landwirtschaft/wiesenmeisterschaft.html

http://www.LfL.bayern.de/Wiesenmeisterschaft