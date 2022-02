Wiesenmeisterschaft Waginger See – Rupertiwinkel startet

Die Idee einer Wiesenmeisterschaft in Bayern, bei der vielseitig blühende Bauernwiesen prämiert werden sollen, wurde 2009 von BN und LfL gemeinsam entwickelt und der Wettbewerb inzwischen nahezu jährlich jeweils in einer anderen Region Bayerns umgesetzt.

„Artenreiche Wiesen zu erhalten ist eine wichtige gesellschaftliche Aufgabe, wie es das Volksbegehren „Rettet Bienen und Bauern“ gezeigt hat. Mit dem Wettbewerb soll noch mehr öffentliches Bewusstsein in Politik und Gesellschaft für ihren Wert als Lebensraum für eine Vielzahl von Pflanzen und Tierarten aufgebaut werden“, so Marion Ruppaner, BN-Landwirtschaftsreferentin.

„Wir freuen uns, mit diesem Wettbewerb Landwirte in unserer Region auszeichnen zu dürfen, die ihre Flächen auch im Sinne der Artenvielfalt bewirtschaften und damit gleichzeitig besonders wertvolles Futter für Ihre Tiere gewinnen“, erläutert Beate Rutkowski, BN Kreisvorsitzende.

„Artenreiche Wiesen sind nicht nur schön anzusehen, sondern auch unverzichtbare Nahrungsquelle für Bienen und bestäubende Insekten, sowie Lebensraum für viele Vogelarten und Wildtiere. Sie bedeuten höhere Pflanzenartenzahlen, höhere Kräuter- und Leguminosenanteile und insgesamt mehr Vielfalt“ erklärt Dr. Sabine Heinz vom LfL-Institut für Agrarökologie und Biologischen Landbau.

„Die Ökomodellregion Waginger See – Rupertiwinkel kümmert sich u.a. auch um die Artenvielfalt in der bäuerlichen Kulturlandschaft und unterstützt Projekte für mehr Artenvielfalt in der Flur. Wir hoffen, dass wieder so viele artenreiche landwirtschaftlich genutzte Wiesen gemeldet werden wie bei unserem ersten Wiesenwettbewerb vor fünf Jahren“, so Matthias Baderhuber und Steffi Lang, Vorstandssprecher der Ökomodellregion.

Jürgen Sandner vom Landschaftspflegeverband Traunstein will durch den Wettbewerb die Landwirte motivieren, ihre noch erhaltenen blütenreichen Wiesen weiterhin schonend zu pflegen und vielleicht sogar weitere Wiesen in diese Richtung zu entwickeln.

Ablauf, Bewerbungsfristen und Unterlagen

Teilnehmen können bäuerliche Betriebe im Haupt-, Zu-, und Nebenerwerb im Bereich der Öko-Modellregion. Es kann nur je eine Wiese oder Weide pro Betrieb gemeldet werden. Voraussetzung ist, dass der Aufwuchs landwirtschaftlich verwertet wird und die Fläche mindestens einen halben Hektar groß sowie artenreich ist.

Die Anmeldung mit einem Lageplan soll bis 24. April 2022 bei der LfL unter www.LfL.bayern.de/Wiesenmeisterschaft erfolgen. Die Daten werden vertraulich behandelt. Ab Anfang Mai werden die Flächen von einer Kartiererin besichtigt und bewertet.

Die endgültige Auswahl unter den fünf besten Wiesen trifft dann eine Jury mit Vertreter*innen aus Landwirtschaft und Naturschutz bei einer Rundfahrt, die für den 13. oder 14. Juni geplant ist.

Für die Bonitierung der Wiesen werden nicht nur naturschutzfachliche Kriterien, wie die Artenvielfalt, sondern auch landwirtschaftliche Gesichtspunkte, wie der Ertrag und die Verwertung des Aufwuchses im landwirtschaftlichen Betrieb, erfasst.

Der diesjährige Wettbewerb wird von rund 30 Organisationen vor Ort unterstützt, u.a. dem Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, der Höheren Naturschutzbehörde, konventionellen und Bio-Bauernverbänden, aber auch von Imkern und vielen anderen. (siehe Flyer in der Anlage)

Attraktive Preise zu gewinnen

Die Prämierung der „Wiesenmeister“ wird am Freitag, den 23. September 2022 vormittags mit einer Festveranstaltung im Wettbewerbsgebiet stattfinden. Zugesagt haben bereits Staatsministerin Michaela Kaniber, der Präsident der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft, Stephan Sedlmayer, sowie die stellvertretende Landesvorsitzende des BUND Naturschutz, Beate Rutkowski. Die zwei bestplatzierten Betriebe erhalten einen Gutschein für einen Aufenthalt im BioHotel im Wert von 500 bzw 300 €. Weitere attraktive Sachpreise werden von den Unterstützerorganisationen bereitgestellt.

Für Rückfragen:

Marion Ruppaner, BN Referentin für Landwirtschaft,

Tel. 0160-76 14 336, marion.ruppaner@bund-naturschutz.de

Dr. Sabine Heinz, Dr. Gisbert Kuhn, Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL), Institut für Agrarökologie,

Tel. 08161/8640-5825/6, E-Mail: Wiesenmeisterschaft@LfL.Bayern.de

Marlene Berger-Stöckl, Ökomodellregion Waginger See – Rupertiwinkel, Projektmanagement, 08681-4005-37, E-Mail: Oekomodellregion@Waging.de .

Webseiten der Wiesenmeisterschaften:

https://www.lfl.bayern.de/Wiesenmeisterschaft

http://www.bund-naturschutz.de/themen/landwirtschaft/wiesenmeisterschaft.html