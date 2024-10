Wirtschaftsausschuss stimmt gegen Wiedereinführung von Förderabgabe

Der BN-Landesbeauftragte Martin Geilhufe kommentiert das Votum des Wirtschaftsausschusses wie folgt:



„Die bayerische Staatsregierung will die Gasbohrungen in Bayern unbedingt, das wurde mit der heutigen Abstimmung deutlich. Die Förderabgabe wäre ein probates Mittel gewesen, die geplanten Gasbohrungen in Reichling wirtschaftlich unattraktiv zu machen. Stattdessen wird unsere bayerische Heimat an einen Gaskonzern verkauft, ohne dass die Region selber davon profitiert. Mehr noch, Gefahren für das Grundwasser werden bewusst in Kauf genommen, das Festhalten an fossiler Energie wird durch solche indirekten Subventionen auf Jahre weiter zementiert. Bayern hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2040 klimaneutral zu werden. Offenbar wird dieses Ziel nicht ernsthaft verfolgt. Gasbohrungen im Freistaat sind ein Schritt zurück in Richtung fossile Vergangenheit.“