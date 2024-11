BN veröffentlicht Händlerliste für pestizidfreie Weihnachtsbäume

Auch in diesem Jahr veröffentlicht der BUND Naturschutz wieder einen regionalen Einkaufsführer für Christbäume. In die aktuelle Händlerliste für ökologisch erzeugte Christbäume in ganz Bayern konnten auch 2024 wieder neue Anbieter aufgenommen werden. „Machen Sie der Natur dieses Jahr ein Weihnachtsgeschenk und kaufen einen Bio-Christbaum, der in der Region ohne Kunstdünger und Pestizide aufgewachsen ist“, erklärt der BN-Landesbeauftragte Martin Geilhufe. „Mit dem Kauf eines Öko-Weihnachtsbaumes bei einem lokalen Anbieter können wir dafür Sorge tragen, dass wir lange Transportwege minimieren, die das Klima belasten. Wir können uns entscheiden für einen Baum ohne Spritz- und Düngemittel, um die Belastung für Boden, Gewässer und Trinkwasser zu vermeiden.“ Die BN-Händlerliste bietet dafür eine wichtige Orientierung für Bürger*innen, wo in diesem Jahr wieder Öko-Christbäume angeboten werden.

Dabei reicht die Palette des pestizid- und düngerfreien Anbaus auf der Liste von den hohen Standards der Bio-Anbauverbände Demeter, Bioland, Biokreis und Naturland, die der BN besonders empfiehlt, über die EU-Bio-Zertifizierung bis hin zu freiwilligen Selbstverpflichtungen von Anbauern.

„Uns ist es besonders wichtig, dass für einen ökologisch erzeugten Weihnachtsbaum kein Wald flächig gerodet wurde, um dort eine Christbaum-Plantage anzulegen“, betont Dr. Ralf Straußberger, Waldreferent des BN. „Dies passiert leider immer wieder. Der optimale Christbaum kommt direkt aus dem Wald, wenn er ohnehin bei der Waldpflege anfällt. Hier gehen keine Äcker, Wiesen und Wälder für Christbaumplantagen verloren. Leider kommen relativ wenige Christbäume direkt aus dem Wald. Wir appellieren deshalb an Waldbesitzer und Förster, mehr Weihnachtsbäume aus der Waldpflege anzubieten. Bessere Christbäume kann es nicht geben!“

Auch zu finden unter https://www.bund-naturschutz.de/oekologisch-leben/feste-feiern/weihnachtsbaum-kaufen