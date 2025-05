Donau-Fest am 29. Mai.: Viele Attraktionen für Jung und Alt – Carsten Träger hält Festrede

„Die frei fließende Donau ist ein großartiger Schatz, den wir nunmehr schon im 24. Jahr mit dem traditionellen Donau-Fest in Niederalteich feiern können“, erklärt Georg Kestel, Vorsitzender der BUND-Naturschutz-Kreisgruppe Deggendorf.



Der BN-Landesbeauftragte Martin Geilhufe unterstreicht: „Die niederbayerische Donau ist Lebensader für Natur und Mensch. Wir freuen uns, dass wir Carsten Träger, den vor Kurzem ernannten parlamentarischen Staatssekretär im Bundesumweltministerium, als Haupt-Redner gewinnen konnten und mit ihm den Erhalt dieses dynamischen Flusses feiern können!“



Träger war bis zur Bundestagswahl im Februar der umweltpolitische Sprecher der SPD-Fraktion im Deutschen Bundestag. Er hat die Umweltpolitik im Koalitionsvertrag maßgeblich mitverhandelt und ist nun an zweiter Stelle hinter dem Minister in der Verantwortung für die Umsetzung. „Wir erwarten uns daher nicht nur Aussagen aus erster Hand zum umwelt- und klimapolitischen Kurs der Bundesregierung, sondern vor allem auch, wie es im Hochwasserschutz und im Gewässer- und Auenschutz weitergehen soll“, erklärt Kestel.

Zweiter Hauptredner ist Prof. Dr. Hubert Weiger, Ehrenvorsitzender des BUND für Umwelt und Naturschutz Deutschland und des BUND Naturschutz in Bayern.

Um 10 Uhr startet das Fest mit einem bunten Programm für Jung und Alt. Wie jedes Jahr können Kinder auf die große Linde am Dorfanger klettern oder mit den Eltern in der Pferdekutsche eine Runde durch die Auenlandschaft drehen.

Erstmalig bietet die Spielvereinigung ein Fußball-Dartspiel an und es gibt Verkaufsstände von zwei Niederalteicherinnen mit selbstgemachten Häckelwaren und Gipsprodukten. Neu dabei ist heuer auch ein Infostand zu Slowfood und der Genussregion Niederbayern. Nach der guten Resonanz im letzten Jahr wird es wieder ein Vorlesezelt der BUNDjugend und ein Fest-Quiz geben. „Im Quiz können Gäste Fragen zu den einzelnen Ständen beantworten und attraktive Preise gewinnen!“, erklärt die Leiterin der Deggendorfer BN-Geschäftsstelle, Irene Weinberger-Dalhof, bei der die organisatorischen Fäden des Festes zusammenlaufen. Am nördlichen Teil des Angers veranstaltet die Niederalteicher UWG wieder ihren Familien-Flohmarkt. Im Festzelt verwöhnt die Spielvereinigung Niederalteich die Gäste mit einem riesigen Kuchen-Buffet sowie einer Auswahl von deftigen bis veganen Gerichten zum Mittagessen. Für die musikalische Umrahmung sorgen wie in den letzten Jahren wieder die „Deggendorfer Stadlmusikanten“ mit zünftiger Blasmusik.



Alle Wassersportler können bei einer vom Bayerischen Kanuverband organisierten Bootswanderfahrt von Mariaposching nach Niederalteich paddeln. Radler sind eingeladen, bei einer vom Verkehrsclub Deutschland (VCD) organisierten Sternfahrt von vielen niederbayerischen Orten aus nach Niederalteich zu fahren. Die Abfahrtsorte sind unter www.deggendorf.bund-naturschutz.de zu finden.

Für alle, die mit dem Zug anreisen, hat der BN zwischen Niederalteich und dem Bahnhof Plattling einen Pendelbus eingerichtet (Abfahrt in Plattling um 10:15 Uhr, Rückfahrt von Niederalteich um 16:15).

Das komplette Programm entnehmen Sie bitte dem Faltblatt im Anhang.