Verleihung Umweltmedaille: BN-Kreisgruppengeschäftsführer Wolfgang Degelmann ausgezeichnet

Umweltminister Thorsten Glauber hat am Dienstagabend dem Geschäftsführer der BN-Kreisgruppe Hof Wolfgang Degelmann die Umweltmedaille des Freistaates Bayern verliehen. Die Verleihung der Umweltmedaille sei ein sichtbares Zeichen der Wertschätzung für diejenigen, die in diesen unruhigen Zeiten Mutmacher und Wegbegleiter für einen konsequenten Umwelt- und Klimaschutz sind, so Glauber.



Degelmann sagte zu der Auszeichnung: „Es tut richtig gut, die für unsere Gesellschaft so wichtigen Themen wie Natur- und Umweltschutz in Form dieser Auszeichnung wahrgenommen und gewürdigt zu sehen.“

Der BN-Vorsitzende Richard Mergner erklärt: „Wolfgang Degelmann hat sich in ganz besonderer Weise um das Anliegen des Natur- und Umweltschutzes in Bayern sowie um den BUND Naturschutz als Verband verdient gemacht. Als Kreisgruppengeschäftsführer leistet er vorbildliche Arbeit und verteidigt, wenn es sein muss, auch streitbar unsere Anliegen. Seine Innovationskraft sucht seines Gleichen: die erste Bürgerwindkraftanlage Bayerns, die Weidewelt - Vieh(l)falt im Frankenwald, das Bioenergiedorf Effelter oder die Flussperlmuschelaufzuchtstation sind nur ein paar Beispiele, die den BUND Naturschutz zu einem Vorreiter des modernen Naturschutzes machen.“