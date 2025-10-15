Verleihung Umweltmedaille: BN-Kreisgruppenvorsitzender Georg Kestel ausgezeichnet

Umweltminister Thorsten Glauber hat am Dienstagabend dem Vorsitzenden der BN-Kreisgruppe Deggendorf Georg Kestel und der BN-Aktiven Lisa Eder-Held die Umweltmedaille des Freistaates Bayern verliehen. Die Verleihung der Umweltmedaille sei ein sichtbares Zeichen der Wertschätzung für diejenigen, die in diesen unruhigen Zeiten Mutmacher und Wegbegleiter für einen konsequenten Umwelt- und Klimaschutz sind, so Glauber.

Kestel sagte zu der Auszeichnung: „Die Staatsmedaille hat mich überrascht und sehr gefreut. Besonders, dass der Einsatz für die frei fließende Donau auf diese Weise vom Bayerischen Umweltminister geehrt wird. Danke an alle, die uns bei dieser Arbeit unterstützt haben!“



Der BN-Vorsitzende Richard Merger erklärt: „Für die Erhaltung der freifließenden Donau können die Verdienste von Georg Kestel nicht hoch genug eingeschätzt werden. Ohne seine fachliche Expertise und die weit überdurchschnittliche Einsatzbereitschaft wäre dieser Erfolg so nicht möglich gewesen. Georg ist eine zentrale Figur unseres erfolgreichen Einsatzes, national wie international hoch anerkannt, persönlich bescheiden und geradlinig und ein Vordenker des modernen Naturschutzes.“

Außerdem ausgezeichnet wurde die Filmemacherin Lisa Eder-Held aus Passau, die eng mit dem BN verbunden ist. Mergner: „Sei es als Filmemacherin zu ausgewählten Naturschutzthemen oder als Protagonistin bei Veranstaltungen, wie beispielsweise auf dem Horst-Stern-Symposium im November 2022 in Passau. Lisa Eder-Held hat sich in ganz besonderer Weise um das Anliegen des Natur- und Umweltschutzes in Bayern verdient gemacht. Ihr Film ‚Der Wilde Wald‘ ist eine Liebeserklärung für den Nationalpark Bayerischer Wald sowie Ihre weiteren Filme für den Naturschutz insgesamt.“



Eder-Held sagte: „Die Ehrung ist für mich und mein Team ein wichtiger Ansporn nicht aufzugeben und weiterzumachen, die Menschen von der Schönheit und Verletzlichkeit der Natur zu überzeugen“.