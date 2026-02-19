Breites Bündnis fordert vor der CSU-Parteizentrale: CSU muss in Brüssel Verantwortung übernehmen für gentechnikfreie Lebensmittelerzeugung

München, 19.02.2026, Der BN-Vorsitzende Martin Geilhufe erklärt: „Die Wahlfreiheit im Supermarkt muss unbedingt geschützt werden. Ob wir Gentechnik auf unserem Teller haben wollen, muss jeder selbst entscheiden können. Aber genau das ist in Gefahr – dagegen wehren wir uns!“

Hintergrund: Auf EU-Ebene wird aktuell an einem Gesetz gearbeitet, welches die Tore für Neue Gentechnik und Patente auf Pflanzen weit öffnen soll. Das Gesetz sieht vor, dass es für die allermeisten Neuen Gentechnik-Pflanzen keine Risikoprüfung mehr geben soll, keine Schutzmöglichkeiten vor Gentechnik-Verunreinigungen bei der Saatgut- und Lebensmittelerzeugung und keine Kennzeichnungspflicht auf den Produkten. Die vom EU-Parlament geforderten Patent-Verbote auf Neue Gentechnik-Pflanzen und Produkte sind bisher nicht umgesetzt worden. Dies alles würde unsere wertvollen gentechnikfreien konventionellen und ökologischen Märkte und Wettbewerbsvorteile zerstören ebenso wie die Zukunft der Pflanzenzüchtung.

Bei der bevorstehenden entscheidenden Abstimmung im Europäischen Parlament zum neuen Gentechnik-Gesetz kommt nach Einschätzung des Bündnisses der CSU und der Europäischen Volkspartei (EVP) eine große Bedeutung zu.

Martin Geilhufe betont vor diesem Hintergrund: „Mit dem geplanten neuen Gentechnik-Gesetz würden wir unsere europäische Unabhängigkeit bei Saatgut – der Basis unserer Ernährung – aufgeben. Es würde unsere wertvollen gentechnikfreien konventionellen und ökologischen Märkte und Wettbewerbsvorteile zerstören. Der Verbraucherschutz inklusive Wahlfreiheit würde abgeschafft. Das widerspricht dem gesellschaftlichen Konsens. Deshalb muss sich die CSU gegen diesen Gesetzesvorschlag stemmen!“

Ein breites Bündnis unterstützt die Aktion vor der CSU-Parteizentrale: Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft (AbL) Landesverband Bayern e.V., Biokreis e.V., Bioland Bayern, Bundesverband Deutscher Milchviehhalter e.V. Landesteam Bayern, BUND Naturschutz in Bayern e.V., Demeter Landesverband Bayern e.V., Greenpeace München, Interessengemeinschaft Nachbau, junge AbL Bayern, Kein Patent auf Saatgut!, Katholische Landvolk Bewegung (KLB) Landesverband Bayern, Landesvereinigung für den ökologischen Landbau in Bayern (LVÖ) e.V., NaturFreunde Bayern, Naturland e.V., Rapunzel Naturkost, Slow Food München, TAGWERK e.V., Zivilcourage.