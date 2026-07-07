Hubert Weiger mit Bayerischem Verdienstorden geehrt

Hubert Weiger sagte zu der Ehrung: „Ich freue mich sehr über diese hohe Auszeichnung. Es ist nicht nur eine Würdigung meines jahrzehntelangen persönlichen Einsatzes für Natur und Umwelt, sondern auch der Arbeit des BUND Naturschutz (BN) in unserer bayerischen Heimat. Erzielte Erfolge sind immer eine Gemeinschaftsleistung, nicht nur der vielen Mitstreiterinnen und Mitstreiter im BN, sondern gemeinsam mit Bürgerinitiativen vor Ort und anderen Umweltverbänden. Diese Auszeichnung zeigt auch, dass die Stärke einer Demokratie auch in der Anerkennung und Würdigung unterschiedlicher Positionen liegt.“



Die bayerische Staatskanzlei schrieb zu Hubert Weiger: „Prof. Dr. Hubert Weiger aus Fürth ist seit Jahrzehnten eine zentrale Figur des Umwelt- und Naturschutzes in Bayern und weit darüber hinaus. Als Vorsitzender des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland sowie als langjähriger Landesvorsitzender des BUND Naturschutz in Bayern hat er mit Fachkompetenz, Dialogbereitschaft und Beharrlichkeit die Umweltpolitik begleitet. Er setzte sich unter anderem für den Erhalt wertvoller Naturräume, insbesondere des Grünen Bandes, sowie gegen das Artensterben ein. Hubert Weiger steht für den unermüdlichen Einsatz für eine lebenswerte Zukunft. Er hat sich dadurch in herausragender Weise um Bayern verdient gemacht.“



Der Bayerische Verdienstorden ist durch das Gesetz über den Bayerischen Verdienstorden vom 11. Juni 1957 geschaffen worden. Er wird „als Zeichen ehrender und dankbarer Anerkennung für hervorragende Verdienste um den Freistaat Bayern und das bayerische Volk“ verliehen. Eine Besonderheit des Bayerischen Verdienstordens ist, dass die Zahl der lebenden Ordensträger auf 2.000 begrenzt ist.

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