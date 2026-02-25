Geplantes Wellnesshotel in Adelsdorf: Großprojekt darf nicht durch Zielabweichungsverfahren genehmigt werden

„Wer ein Wellnesshotel im freien Außenbereich per Zielabweichungsverfahren durchsetzen will, stellt das Anbindegebot grundsätzlich in Frage“, sagt Jonas Kaufmann, Regionalreferent des BN. „Wird hier eine Ausnahme zugelassen, droht ein Präzedenzfall: Dann steht die Tür für weitere Großprojekte auf der grünen Wiese in ganz Bayern offen.“

Helmut König, Vorsitzender der BN-Ortsgruppe Adelsdorf, betont die lokale Dimension: „Wir haben hier eines der wertvollsten Wiesenbrütergebiete Nordbayerns direkt vor der Haustüre. Ein Hotel mitten in der Feldflur würde nicht nur die Kiebitze unter Druck setzen, eine Wiederansiedlung der Uferschnepfe verhindern, sondern auch den benachbarten landwirtschaftlichen Betrieb in eine dauerhafte Konfliktsituation bringen – das ist für unsere Gemeinde der falsche Weg.“