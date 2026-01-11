Grünes Band Europa: Erste grenzübergreifende Modellgemeinden ausgezeichnet

Die beiden Gemeinden wurden am Sonntag, 11.01.2026 beim Neujahrsempfang in Mauth im Bayerischen Wald ausgezeichnet. In seiner Laudatio unterstrich Prof. Hubert Weiger, Beauftragter des BUND für das Grüne Band: „Mauth und Kvilda setzen sich nicht nur für die grenzübergreifende Zusammenarbeit und eine lebendige Erinnerungskultur ein, Sie helfen mit, den Naturreichtum der Region zu erhalten und so auch eine nachhaltige Grundlage für sanften Tourismus und Regionalentwicklung zu schaffen.“ Weiger übergab die Auszeichnungsurkunden an Heiner Kilger, Bürgermeister der Gemeinde Mauth und Radek Thér, Bürgermeister der Gemeinde Kvilda.

„Wir dürfen nicht vergessen, dass uns hier bis 1989 eine unmenschliche Grenze von unseren tschechischen Nachbarn trennte. Der Kalte Krieg hat uns ungewollt herausragende Naturschätze und eine einmalige Erinnerungslandschaft für kommende Generationen hinterlassen. Das Grüne Band ist daher auch ein Auftrag für die Zukunft und eine Chance für den Natur-Tourismus“ so Heiner Kilger.





Radek Thér betonte die Bedeutung seiner Gemeinde als Gedenkort: „Aufgrund seiner Lage am Eisernen Vorhang wurde der Ortsteil Bučina durch das kommunistische Grenzregime 1956 dem Erdboden gleichgemacht, da es sich in der Grenzsperrzone am Eisernen Vorhang befand. Heute beheimatet Bučina eine bekannte Gedenkstätte mit Relikten aus der Zeit des Eisernen Vorhangs und des Kalten Krieges.“





Die Bedeutung der gemeinsamen Erinnerungskultur am Grünen Band Bayern-Tschechien betonte Weiger in seiner Laudatio. So sei die Geschichte der Nachbarn Böhmen und Bayern gekennzeichnet durch eine sehr wechselhafte Beziehung von regem kulturellem Austausch und gemeinsamer Entwicklung, aber auch durch traumatische Ereignisse, wie dem Überfall Nazideutschlands auf Tschechien als auch die Vertreibung der deutschen Bevölkerung nach dem zweiten Weltkrieg aus dem tschechischen Grenzbereich und die komplette Trennung im Kalten Krieg. Das Grüne Band stehe symbolisch für die Überwindung der erzwungenen Trennung und des Totalitarismus.





Besonders erfreulich sei daher auch, dass das BUND Kompetenzzentrum Grünes Band im Rahmen des Projektes „Quervernetzung Grünes Band“ (Förderung durch das Bundesprogramm Biologische Vielfalt und den Bayerischen Naturschutzfonds) zusammen mit der Gemeinde Mauth im „Lichtwald Finsterauer Reuten“ eine zweisprachige Informations-Stele zur Natur, Kultur und Geschichte des Grenzraums errichtet hat, an einer Stelle, auf der zur Zeit des Kalten Krieges eine Wachhütte der bayerischen Grenzpolizei stand.

Grund für die Auszeichnung ist aber auch der grenzübergreifende Einsatz für das Naturerbe: So hat beispielsweise Mauth für das BUND-Projekt „Quervernetzung Grünes Band“ gemeindeeigene Flächen zur Wiedervernässung des Hochmoorkerns im „Mauthler Filz“ bereitgestellt. Die Gemeinde Kvilda hat aktiv das Projekt „Leben für Moore“ unterstützt (EU-Förderung, 2018-2024), bei der Feuchtflächen ökologisch aufgewertet wurden. Beide Gemeinden unterstützen die grenzübergreifenden Nationalparke Bayerischer Wald und Šumava und setzen sich für nachhaltigen Tourismus ein, u.a. durch grenzübergreifende Rad- und Wanderwege sowie das gemeinsame Engagement im Projekt Via Nova – Europäischer Pilgerweg.

Der Vorstand der European Green Belt Association, der sich aus Vertretern der Mitgliedsorganisationen aus den vier Hauptregionen des Grünen Bandes – Fennoskandien, Ostsee, Zentraleuropa und Balkan – zusammensetzt, zeichnet seit 2015 Modellgemeinden am Grünen Band Europa für ihr Engagement für das gemeinsame europäische Natur- und Kulturerbe aus. Bislang wurden sechs Gemeinden, drei in Zentraleuropa und drei auf dem Balkan, als Modellgemeinden ausgezeichnet. Dies ist die erste grenzübergreifende Auszeichnung.

Kontakt

Nationales BUND Kompetenzzentrum Grünes Band, Melanie Kreutz, melanie.kreutz@bund-naturschutz.de, 0911-5752-94-0, mobil 0176-38532879

Nationales BUND Kompetenzzentrum Grünes Band,

Projektmanager Bayerischer Wald, Tobias Windmaißer, tobias.windmaisser@bund-naturschutz.de, 0171-8269739