Podium ringt um Energiewende Kurs - Podiumsgäste einigen sich nicht auf gemeinsame Positionen zu geplanten Energiegesetzen

Erlangen/München, 18. Juni 2026 - Zur Diskussion über geplante Änderungen an mehreren Energiegesetzen kamen etwa 130 Bürgerinnen und Bürger sowie Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Wissenschaft, Wirtschaft, Handwerk und Bürgerenergie ins Pacelli-Haus nach Erlangen.

Die Veranstaltung wurde vom Energiewende ER(H)langen e.V. gemeinsam mit dem BUND Naturschutz in Bayern e.V. organisiert. Thema der Diskussion waren geplante Änderungen am Energiewirtschaftsgesetz, am Erneuerbare-Energien-Gesetz und am Gebäudeenergiegesetz, die Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche vorantreibt.

Auf dem Podium diskutierten der CSU-Bundestagsabgeordnete Konrad Körner, Markus Käser als Fraktionssprecher im Kreistag des Landkreises Pfaffenhofen a.d. Ilm für die SPD, Sophia Göppel-Kraft als Kreisrätin im Landkreis Ansbach für die Grünen, Bernd Wust als Landesvorsitzender des Bundesverbandes Windenergie Bayern, Katharina Habersbrunner als Vorständin der BENG Bürgerenergie-Genossenschaft, Jürgen Pillipp als Geschäftsführer der Pillipp Haustechnik GmbH sowie Burkhard Max als Geschäftsführer der Stiebel Eltron Deutschland Vertriebs GmbH.

In einer Grußbotschaft betonte Martin Geilhufe, Landesvorsitzender des BUND Naturschutz in Bayern, die Bedeutung eines konsequenten Ausbaus erneuerbarer Energien sowie eines schrittweisen Ausstiegs aus fossilen Energieträgern. In einer Videobotschaft hob Professor Michael Sterner von der OTH Regensburg die Chancen der Energiewende hervor. Er appellierte, die Energie- und Wärmewende als Chance der Erhöhung der Versorgungssicherheit, der regionalen Wertschöpfung und zur Friedenssicherung zu betrachten.

Gemäß den Veranstaltern sollte die Veranstaltung die Chance bieten, gemeinsame Positionen für Änderungsvorschläge zu den geplanten Gesetzesänderungen zu entwickeln.

Auch Söder kritisiert zentrale Punkte der Pläne

Vor der Diskussion gab es Signale aus Reihen der CSU, wonach die geplanten Einschnitte beim Ausbau von Wind- und Solarenergie überdacht werden sollten. Ministerpräsident Markus Söder und Stefan Müller, Präsident des Genossenschaftsverbands Bayern, hatten zuvor vor zusätzlichen Risiken für die Energiewende und vor Nachteilen für Bürgerenergieprojekte gewarnt. Der Bundestagsabgeordnete Körner verteidigte jedoch die Reiches Reformpläne und wiederholte zentrale Positionen der Bundeswirtschaftsministerin.

Die von den anderen Diskutanten vielfältig vorgetragenen Argumente führten allerdings nicht zu dem erhofften Konsensfindungsprozess.

Einzig das von Körner erwähnte „Gartenzaunprinzip“ ließ erkennen, dass Forderungen aus der Wirtschaft nach Verbesserungen zumindest beim Eigenverbrauch angekommen sind.

Auch bei der Diskussion zum geplanten Gebäudemodernisierungsgesetz blieben viele Fragen offen. Körner erkannte zwar eine wichtige Rolle der Wärmepumpe in der zukünftigen Wärmeversorgung an. Zentrale Kritikpunkte der anderen Diskussionsteilnehmer konnten jedoch nicht ausgeräumt werden.

Kritik an Plänen von Reiche überwiegt auf Energiewende-Forum in Erlangen

Die zahlreichen Wortmeldungen und Publikumsfragen zeigten, dass viele Anwesende die geplanten Änderungen kritisch bewerteten. Am Ende der Veranstaltung blieb der Eindruck einer verpassten Chance, gemeinsame Positionen für Änderungsvorschläge zu finden. Die Veranstalter hoffen dennoch, dass die vorgetragenen Argumente und Bedenken in die weiteren Beratungen und Entscheidungen auf Bundesebene einfließen werden.

Ein ausführlicher Bericht und ein Link zur Aufzeichnung sind auf der Website www.energiewende-erlangen.de verfügbar.