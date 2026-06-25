BN ehrt Leonore Gewessler mit dem Bayerischen Naturschutzpreis 2026

Leonore Gewessler war 2024 Umweltministerin in der österreichischen Regierung. Dank ihrer entscheidenden Stimme im EU-Rat konnte das EU-Gesetz zur Wiederherstellung der Natur verabschiedet werden. Ihr Votum löste in Österreich eine Regierungskrise aus, brachte ihr aber zugleich viel Respekt ein.



Leonore Gewessler sagte zu ihrer damaligen Entscheidung auf ihrer Dankesrede bei der Preisverleihung: „Ich habe mir vorgenommen, zu meiner Haltung zu stehen. Ich will nicht sagen müssen: Ich war da, aber mir hat im entscheidenden Moment der Mut gefehlt. Dafür steht zu viel auf dem Spiel. Es geht um die Welt, in der künftige Generationen groß werden. Ihre Natur, ihre Lebensmittel, ihre Luft: genau das schützt das Renaturierungsgesetz."

Der BN-Vorsitzende Martin Geilhufe würdigte den außergewöhnlichen Mut der Preisträgerin: „Der BUND Naturschutz verleiht die höchste Verbandsauszeichnung an Leonore Gewessler für ihren Einsatz in ihren verschiedenen Funktionen für den Umwelt- und Klimaschutz und im Besonderen für Ihren persönlichen Einsatz zum Zustandekommen der Wiederherstellungsverordnung der Natur. Mit ihrer Entscheidung ermöglichte Sie das Zustandekommen eines der bedeutendsten Naturschutzgesetze Europas seit Jahrzehnten.“



Und weiter: „Es ging um die Frage, ob Politiker*innen den Mut aufbringen, wissenschaftliche Erkenntnisse ernst zu nehmen. Und es ging um die Frage, ob einzelne Menschen bereit sind, Verantwortung zu übernehmen, wenn es darauf ankommt. Genau dies hat Sie getan. Sie hat nicht nur ein Gesetz ermöglicht. Sie hat gezeigt, dass politisches Handeln auch unter schwierigen Bedingungen von Haltung getragen sein kann. Durch den Koalitionspartner angekündigte juristische Prozesse sind im Sande verlaufen.“



Leonore Gewessler engagiert sich seit vielen Jahren im Umweltschutz und ist politisch für die österreichischen Grünen aktiv. Von 2014 bis 2019 war sie Geschäftsführerin der Umweltorganisation Global2000 und von 2020 bis 2025 österreichische Klimaministerin. Neben ihrem Abstimmungsverhalten bei der Wiederherstellungsverordnung war Gewessler außerdem für die Einführung des österreichischen Klimatickets und des Biodiversitätsfonds verantwortlich. Zudem setzte sie sich ein für den Ausbau des europäischen Nachtzugverkehrs und gegen den Bau des Lobautunnels im Bereich des Nationalparks Donau-Auen.



Der Bayerische Naturschutzpreis ist die höchste Auszeichnung des BUND Naturschutz in Bayern e.V., dem größten und ältesten Naturschutzverband des Freistaats. Damit ist der Preis die bedeutendste Naturschutz-Auszeichnung Bayerns.