Delegiertenversammlung 2026: Angriff auf Umwelt-, Natur- und Klimaschutz stoppen!

Die Delegiertenversammlung (DV) des BUND Naturschutz vom 13. bis 14. Juni stand dieses Jahr im Zeichen der drohenden massiven Deregulierungen im Bereich des Umwelt- und Naturschutzes auf EU-Ebene, in Deutschland und in Bayern – ein entsprechender Leitantrag wurde verabschiedet. „Saubere Atemluft, reines Trinkwasser, gesunde Lebensmittel und intakte Natur sind unverzichtbare Grundlagen unseres Lebens und sichern unseren Wohlstand in der Zukunft“, erklärt dazu der BN-Vorsitzende Martin Geilhufe. „Wir erleben aktuell auf fast allen politischen Ebenen einen Generalangriff auf Natur-, Umwelt und Klimaschutz und die Rechte der Zivilgesellschaft. Doch nur mit frühzeitiger Beteiligung von Bürger*innen und Verbänden hat die Natur eine hörbare Stimme und sichert langfristig das Vertrauen in Demokratie.“



Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber erklärte bei seiner Rede am Sonntag auf der DV: „Wir setzen beim Naturschutz auch in Zukunft auf eine enge Zusammenarbeit mit unseren Partnern vor Ort. Der kooperative Naturschutz ist ein absolutes Erfolgsmodell. Vor allem auch die großen und in allen Regionen Bayerns aktiven Naturschutzverbände mit ihren zahlreichen Ehrenamtlern sowie die Landschaftspflegeverbände sind seit Jahrzehnten eine tragende Säule des Naturschutzes in Bayern. Trotz aller wirtschaftlicher Herausforderungen werden wir den Naturschutz in Bayern mit Landesmitteln noch einmal stärken. Das ist eine wichtige Nachricht für unsere vielen Partner in den Regionen.“



Die zweite Bürgermeisterin von Deggendorf, Renate Wasmeier (CSU), sagte im Hinblick auf den BN: „Sie sind die, die manchmal unbequeme Fragen stellen, die nicht locker lassen, die wachrütteln, die genau hinschauen. Naturschutz ist nicht nur Aufgabe des Staates, sondern auch der Menschen.“



Bernd Sibler (CSU), Landrat des Landkreises Deggendorf ging in seinem Grußwort vor allem auf das Thema Hochwasser ein. Er sagte sinngemäß, dass das Hochwasser von 2013 noch in den Köpfen der Menschen steckt. Hochwasserschutz ist für den Landrat von hoher Bedeutung. Es war völlig richtig, der Donau mehr Raum zu geben, das hat im Bereich Deggendorf entlastet.

Die stellvertretende Vorsitzende des BN-Bundesverbades Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland (BUND), Susanne Gerstner, ging in ihrer Rede ebenfalls auf die Deregulierungsbestrebungen ein: „Gegen diese Angriffe müssen wir uns wehren, denn wir haben keine Zeit mehr zu verlieren. Wehren müssen wir uns auch gegen Angriffe gegen unsere Demokratie – denn sie ist aktiv bedroht.“ In diesem Zusammenhang unterstrich sie: „Ihr schützt nicht nur Natur und Umwelt, sondern ihr schafft auch Angebote zum Zusammenhalt und der Gemeinschaft. “



Bezirkstagsvizepräsident Dr. Thomas Pröckl (CSU) sagte: „Natur ist Lebensgrundlage, Heimat und Verantwortung. Dass der BN dafür eine starke Stimme ist, zeigt die beindruckende Verwurzelung in der Fläche. Der BN ist nicht nur ein Verband, sondern eine Bürgerbewegung. Hier in Deggendorf rückt in diesem Zusammenhang eine Kreisgruppe in den Vordergrund, die zeigt, wie Naturschutz vor Ort gelingen kann. Was Sie hier tun, ist keine Randaufgabe, sondern Arbeit am Fundament unserer Zukunft.“



Der Vorsitzende der BN-Kreisgruppe Deggendorf, Georg Kestel, unterstrich: „Was in Berlin und Brüssel verhandelt wird, schlägt auch bei uns vor Ort auf. Und hier vor Ort müssen wir Lösungen finden, mit allen Beteiligten.“



Einen wichtigen Teil der DV nahm auch das Jubiläum zum 50-jährigen Bestehen des BN-Jugendverbandes BUNDjugend Bayern ein. Die Zusammenarbeit mit dem Gesamtverband soll weiter intensiviert und ein entsprechender Antrag eingebracht werden. Fabia Lausberg, Mitglied im BUNDjugend-Landesvorstand, erkläret hierzu: "Wir können stolz auf 50 erfolgreiche Jahre BUNDjugend Bayern zurückblicken, richten den Blick aber auch entschlossen in die Zukunft. Gerade in Zeiten zunehmender politischer Extreme und multipler ökologischer Krisen, die von der Politik viel zu oft ignoriert werden, ist die generationenübergreifende Zusammenarbeit zwischen Jugend- und Erwachsenenverband wichtiger denn je."



Mit der Naturschutzmedaille wurden in diesem Jahr ausgezeichnet: