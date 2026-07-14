Verleihung Reichswaldmedaille 2026: BN würdigt engagierte Naturschützer

Das vielfältige Programm mit Führungen, Informationsständen und Mitmachangeboten stieß auf reges Interesse. Familien, Naturfreundinnen und -freunde sowie langjährige Unterstützer nutzten die Gelegenheit, sich über aktuelle Herausforderungen im Reichswald zu informieren und mit Expertinnen und Experten auszutauschen. Besonders hervorzuheben ist dabei die hervorragende Zusammenarbeit des BUND Naturschutz mit dem Forstbetrieb Nürnberg - eine wichtige Grundlage für das Fest sowie einen erfolgreichen Schutz und die nachhaltige Entwicklung des Reichswalds.

Ein besonderer Höhepunkt war die Verleihung der Reichswaldmedaille. Mit dieser Auszeichnung würdigt der BN herausragendes Engagement für den Schutz des Reichswalds. In diesem Jahr wurden der langjährige, bereits pensionierte Revierleiter Hans-Joachim Ulrich sowie der ebenfalls pensionierte, langjährige Mittelfranken-Referent des BN sowie ehemals hauptamtlicher Organisator des Reichswaldfestes Tom Konopka geehrt. Beide haben sich über viele Jahre hinweg mit großem Einsatz für den Reichswald und die Belange des Naturschutzes verdient gemacht hat. Viele Eingriffsvorhaben in den Wald konnten, auch dank der tatkräftigen Unterstützung von Tom Konopka gestoppt werden - zuletzt zum Beispiel das ICE-Ausbesserungswerk im Nürnberger Süden.

„Das große Interesse und die positive Resonanz zeigen, wie wichtig der Reichswald für die Menschen in Nürnberg und der Region ist“, so Prof. Hubert Weiger, Ehrenvorsitzender des BN. „Die Klimakrise, Infrastrukturprojekte oder die unstillbare Gier nach Rohstoffen bedrohen den Reichswald weiterhin. Das Fest hat gezeigt, dass es eine breite bürgerschaftliche Allianz gibt, die weiterhin gemeinsam für seinen Schutz eintreten wird und muss.“

Oberbürgermeister Marcus König betonte in seinem Grußwort, dass der Reichswald für die Stadt Nürnberg und die Metropolregion essenziell sei und unbedingt erhalten werden müsse; zugleich verwies er auf bereits vom Stadtrat angestoßene Schritte zur Entsiegelung städtischer Flächen sowie zur stärkeren Nutzung von Photovoltaik - gerade auf Gewerbeeinheiten.

Der BN bedankt sich bei allen Helferinnen und Helfern und den befreundeten teilnehmenden Verbänden sowie den zahlreichen Gästen, die das Reichswaldfest 2026 zu einer rundum gelungenen Veranstaltung gemacht haben.