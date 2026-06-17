LBV und BN: Wiederherstellung der Natur ist eine Chance für Bayern

Die EU-Wiederherstellungsverordnung (WVO) ist ein weltweit einmaliges Gesetz zum Erhalt und der Wiederherstellung unserer natürlichen Lebensgrundlagen und ein riesiger Erfolg für den Naturschutz. 2024 haben die Mitgliedsstaaten beschlossen, ihre Meere und Flüsse, Wälder und Felder gemeinschaftlich für die Zukunft zu stärken. Das EU-Renaturierungsgesetz konkretisiert dabei vor allem bestehende Verpflichtungen, setzt einheitliche europäische Standards und schafft eine neue Verbindlichkeit mit konkreten Zeithorizonten.



„Die Wiederherstellungsverordnung ist keine Bedrohung, sondern bietet uns die einmalige Chance, beim Schutz unserer natürlichen Lebensgrundlagen alle gesellschaftlichen Kräfte zu bündeln. Diese dürfen wir nicht verpassen. Statt immer wieder zu fordern, die Verordnung abzuschaffen, muss der Fokus auf Lösungen liegen: Es gilt, Synergien zu nutzen und die jahrzehntelangen Umsetzungslücken im Naturschutz zu schließen. Die Bayerische Staatsregierung hat durch das Volksbegehren Artenvielfalt - ‚Rettet die Bienen!‘ einen klaren Handlungsauftrag. Wir erwarten, dass sie sich im Sinne dieses Auftrags zu ihrer europäischen Verantwortung bekennt und die Verordnung in Bayern praktikabel und rasch umsetzt“, so der LBV-Vorsitzende Dr. Norbert Schäffer.



„Anstatt die EU-Wiederherstellungsverordnung aus Bayern zu bekämpfen, sollte sich die Staatsregierung in Brüssel lieber dafür einsetzen, dass die Verordnung auf solide finanzielle Füße gestellt wird. Eine Trendumkehr beim Verlust unserer Arten zu erreichen, geschädigte Ökosysteme wieder in einen guten Zustand zu versetzen, Naturkatastrophen wie Dürren und Hochwasserereignisse abzufedern und Städte und Landschaften zu kühlen sind zentrale Ziele der WVO und unverzichtbar für den Erhalt unserer Lebensqualität. Die WVO ist ein effizientes und modernes Gesetz, das den Mitgliedsstaaten viel Flexibilität und Freiheit lässt. Die Bundesländer können in Deutschland selbst entscheiden welche Maßnahmen sie zur Umsetzung ergreifen“, erklärt der BN-Vorsitzende Martin Geilhufe.

