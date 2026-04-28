Staatsregierung gibt Klimaziel endgültig auf

„Mit der geplanten Neuregelung verabschiedet sich die Staatsregierung endgültig von einem eigenständigen und ambitionierten Klimaziel im Freistaat“, erklärt der BN-Vorsitzende Martin Geilhufe. „Dabei könnten die Warnsignale für wirksamen Klimaschutz im Moment nicht deutlicher sein: Bayerns Böden sind extrem ausgetrocknet. Bayern braucht dringend Regen – und das bereits im April. Die Klimakrise ist längt mit voller Wucht im Freistaat angekommen!“

Besonders kritisch sieht der BN, dass die Staatsregierung ihre Verantwortung relativiert und auf internationale, europäische und nationale Ebenen verweist. „Bayern will immer überall spitze sein. Sich hinter dem Bund zu verstecken, entspricht doch nicht dem bayerischen Selbstverständnis“, so Geilhufe weiter. „Gerade in Bereichen wie Energie, Verkehr oder Flächenverbrauch hat Bayern sehr wohl die Möglichkeit, deutlich mehr zum Klimaschutz beizutragen.“



Kritisch bewertet der BN auch den starken Fokus auf Klimaanpassung im neuen Gesetz. Der BN fordert stattdessen einen starken Fokus auf echten Klimaschutz.

