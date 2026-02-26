Wiesenmeisterschaft 2026: Artenreiche Bauernwiesen gesucht – in den Landkreisen Dingolfing-Landau, Rottal-Inn und Passau!

Mit dem Frühling beginnt auch in diesem Jahr wieder die Suche nach Bayerns schönsten und artenreichsten Wiesen. Der Bund Naturschutz in Bayern (BN) und die Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL) rufen gemeinsam zur Wiesenmeisterschaft 2026 im Isar-Inn-Hügelland auf. Gesucht und prämiert werden landwirtschaftliche Betriebe in den Landkreisen Dingolfing-Landau, Rottal-Inn und Passau südlich der Donau, die artenreiche Wiesen und Weiden aktiv bewirtschaften.

„Artenreiche Wiesen sind nicht nur schön anzusehen, sondern auch echte Hotspots der Artenvielfalt. Jede Glockenblume, jeder Wiesenknopf und jede summende Hummel steht für die Balance zwischen menschlicher Nutzung und natürlicher Vielfalt. Sie sind unverzichtbare Nahrungsquellen für Bienen und Lebensraum für viele Vogelarten und Wildtiere“ sagt Dr. Sabine Heinz vom LfL-Institut für Agrarökologie und Biologischen Landbau.

Doch dieser Schatz ist gefährdet: In Bayern sind in den letzten Jahrzehnten sehr viele artenreiche Wiesen verloren gegangen. Umso wichtiger ist ihr Erhalt durch eine aktive, angepasste Bewirtschaftung der Landwirtinnen und Landwirte vor Ort. Das Isar-Inn-Hügelland mit seinen sanft geschwungenen Landschaften, kleinen Flusstälern und Streuobstbeständen bietet dafür ideale Voraussetzungen. Hier prägen traditionell genutzte Mähwiesen das Bild einer lebendigen Kulturlandschaft – ein Reichtum, den es zu bewahren gilt.

„Artenreiche Wiesen und Weiden in aktiver Bewirtschaftung sind eine hohe Kunst. Wir möchten mit dem Wettbewerb Bauern und Bäuerinnen auszeichnen, die ihre Flächen im Sinne der Artenvielfalt vorbildlich bewirtschaften und damit auch besonders wertvolles Futter für Ihre Tiere gewinnen. Sie übernehmen damit eine wichtige gesellschaftliche Aufgabe zur Erhaltung der Artenvielfalt“, erläutert Rita Rott, Landwirtschaftsreferentin des BUND Naturschutz Bayern.

Die Idee einer Wiesenmeisterschaft in Bayern, bei der vielseitig blühende Bauernwiesen prämiert werden, entwickelten BN und LfL im Jahr 2009 gemeinsam, um Landwirtschaft und Naturschutz zusammen zu denken. Seitdem wird der Wettbewerb jährlich jeweils in einer anderen Region Bayerns umgesetzt, um mehr öffentliches Bewusstsein in Politik und Gesellschaft für den Wert artenreicher Wiesen als Lebensraum für eine Vielzahl von Pflanzen- und Tierarten aufzubauen.

Ablauf, Bewerbungsfristen und Unterlagen

Teilnehmen können bäuerliche Betriebe im Haupt-, Zu- und Nebenerwerb in den Landkreisen Dingolfing-Landau, Rottal-Inn und Passau, südlich der Donau. Es kann nur je eine Wiese oder Weide pro Betrieb gemeldet werden. Voraussetzung ist, dass der Aufwuchs landwirtschaftlich verwertet wird und die Fläche mindestens einen halben Hektar groß und artenreich ist.

Bewerbungen – am bestem mit einem Lageplan der Fläche oder einem link zum Bayernatlas - sind bis 13. April 2026 möglich. Das online Anmeldeformular und weitere Informationen sind zu finden unter www.LfL.bayern.de/Wiesenmeisterschaft. Die Daten werden vertraulich behandelt. Ab Anfang Mai werden die Flächen von einer Pflanzenexpertin besichtigt, kartiert und bewertet.

Die endgültige Auswahl unter den fünf besten Wiesen trifft dann eine Jury aus Landwirtschaft und Naturschutz bei einer Rundfahrt, die für Anfang Juni geplant ist.

Für die Bewertung der Wiesen werden nicht nur naturschutzfachliche Kriterien wie die Artenvielfalt, sondern auch landwirtschaftliche Gesichtspunkte erfasst – wie der Ertrag und die Verwertung des Aufwuchses im landwirtschaftlichen Betrieb. Dazu wird ein kurzes Interview mit dem Bewirtschafter oder der Bewirtschafterin der Wiese geführt.

Rund 15 Institutionen und Verbände unterstützen den diesjährigen Wettbewerb vor Ort, unter anderem die Ämter für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Landau an der Isar-Pfarrkirchen und Passau, die Höhere Naturschutzbehörde Niederbayern, der Bauernverband Rottal-Inn, die Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft (AbL), die Landschaftspflegeverbände der Region, die Bio-Anbauverbände und andere.

Attraktive Preise zu gewinnen

Die Prämierung der „Wiesenmeister“ wird am Dienstag, 7. Juli 2026 mit einer Festveranstaltung im Wettbewerbsgebiet stattfinden Die zwei bestplatzierten Betriebe erhalten einen Gutschein für einen Aufenthalt in einem BioHotel im Wert von 500 bzw. 300 €. Weitere attraktive Sachpreise werden von den Unterstützerorganisationen bereitgestellt. Jeder Teilnehmer erhält außerdem eine Liste der Arten, die auf seiner Fläche vorkommen.

Ihre Ansprechpartnerinnen:

Rita Rott, Referentin für Landwirtschaft des BUND Naturschutz in Bayern e.V.

Tel. 0175-3559706, landwirtschaft@bund-naturschutz.de

Dr. Sabine Heinz, Dr. Gisbert Kuhn, Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL), Institut für Agrarökologie und Biologischen Landbau, Tel. 08161/8640-5825/6,

e-Mail: Wiesenmeisterschaft@LfL.Bayern.de

Weitere Informationen zur Wiesenmeisterschaft: