Bäche in Bayern teils im schlechten Zustand

Das Projekt FLOW bringt seit 2019 Menschen an Bäche mit dem Ziel, diese zu erforschen. „Gerade kleine Fließgewässer sind nicht besonders gut erforscht, aber mit einer Länge von insgesamt 90.000 km ein sehr wichtiger Lebensraum in Bayern“, erklärt Dr. Stefan Ossyssek, der das Projekt für den BN begleitet.



Drei der 16 untersuchten Bäche waren erheblich durch Pestizide belastet (SPEAR Güteklasse 4). Nur acht Gewässer wiesen die Güteklasse 1 oder 2 auf. Bei nur vier Bächen konnte die Gewässerstruktur als nicht verändert (1 Gewässer) bzw. wenig verändert (3 Gewässer) eingestuft werden, während die restlichen 12 mäßig bis deutlich verändert waren. „Die Ergebnisse zeigen, dass unsere Bäche teils in einem schlechten Zustand sind“, fasst Ossyssek die Ergebnisse zusammen. „Insbesondere die Pestizidbelastung lässt aufhorchen. Neben Nährstoffeinträgen und Veränderungen der Gewässerstruktur ist sie der Hauptfaktor für den Rückgang von Arten in Bächen.“



Die Teilnehmenden untersuchten anhand der Kleintiere am Gewässergrund (etwa Köcherfliegen- oder Steinfliegenlarven, Schnecken, Muscheln, Egel und Käferlarven), welche ökologische Qualität das Gewässer besitzt und anhand des sogenannten SPEAR Index, ob es mit Pestiziden belastet ist. Daneben wurde die Gewässerstruktur kartiert - also ob Bäche unverbaute Ufer besitzen, frei fließen können und die Sohle natürlich ist. Außerdem gemessen wurden Temperatur, Leitfähigkeit, pH-Wert und Nährstoffgehalt.

Bayern hat sich das Ziel gesetzt, den Einsatz von Pestiziden bis 2028 zu halbieren. „Dieses Ziel muss von allen Beteiligten konsequent verfolgt werden. Im privaten Bereich sollten Pestizide ganz verboten werden. Um den Transport in die Gewässer zu verringern, müssen an allen Gewässern möglichst breite Uferrandstreifen von mindestens 10 Metern angelegt werden. Insbesondere muss die Zulassung von Pestiziden weiterhin streng kontrolliert und nicht vereinfacht werden, wie aktuell vom Bundesagrarministerium geplant“, so Ossyssek.