Einladung: Donau-Fest Niederalteich feiert 25-jähriges Jubiläum

„Die frei fließende Donau ist ein echter Schatz, den wir nunmehr schon im 25. Jahr mit dem traditionellen Donau-Fest in Niederalteich feiern können – ein fantastisches Jubiläum!“, erklärt Georg Kestel, Vorsitzender der BUND-Naturschutz-Kreisgruppe Deggendorf.

Martin Geilhufe wird erstmals als neuer BN-Vorsitzender beim Donaufest am 14. Mai eine Rede halten und freut sich, dass das traditionelle Fest wieder stattfinden kann: „Mein Dank gilt vor allem der Spielvereinigung Niederalteich und den vielen Helferinnen und Helfern, die Kuchen backen, Essen und Getränke bereitstellen und für das bunte und überaus vielseitige Programm sorgen. Ich bin mir sicher, dass das Fest wieder ein voller Erfolg wird!“

Zweiter Hauptredner ist Prof. Dr. Hubert Weiger, Ehrenvorsitzender des BUND für Umwelt und Naturschutz Deutschland und des BUND Naturschutz in Bayern: „Die niederbayerische Donau ist Lebensader für Natur und Mensch. Dass dieser Naturschatz frei fließen kann ist der Erfolg jahrzehntelanger Arbeit des BN und aller Umweltverbände Bayerns und es ist ein Erfolg unserer ganzen Zivilgesellschaft – darauf kann man zu Recht stolz sein!“

Zur Erinnerung an den Initiator des Festes, den ehemaligen BN-Kreisvorsitzenden Dieter Scherf, wird an der Fähranlegestelle ein Gedächtnisbaum gepflanzt. Dieser steht auch für den Einsatz aller Aktiven für den Erhalt der frei fließenden Donau.

Um 10 Uhr startet das Fest mit einem bunten Programm für Jung und Alt. „Wie jedes Jahr können Kinder auf die große Linde am Dorfanger klettern oder mit den Eltern in der Pferdekutsche eine Runde durch die Auenlandschaft drehen. Außerdem gibt es Basteln, Jonglieren, Fußball-Dart, ein Quiz und ein Puzzle und die Mitmach-Aktion Klima-Fisch“, erklärt die Leiterin der Deggendorfer BN-Geschäftsstelle, Irene Weinberger-Dalhof, bei der die organisatorischen Fäden des Festes zusammenlaufen. Für die musikalische Umrahmung sorgen wie in den letzten Jahren die „Deggendorfer Stadlmusikanten“ mit zünftiger Blasmusik.

Alle Wassersportler können bei einer vom Bayerischen Kanuverband organisierten Bootswanderfahrt von Mariaposching nach Niederalteich paddeln. Radler sind eingeladen, bei einer vom Verkehrsclub Deutschland (VCD) organisierten Sternfahrt von vielen niederbayerischen Orten aus nach Niederalteich zu fahren. Die Abfahrtsorte sind unter www.deggendorf.bund-naturschutz.de zu finden, ebenso das komplette Programm.



Für alle, die mit dem Zug anreisen, hat der BN zwischen Niederalteich und dem Bahnhof Plattling einen Pendelbus eingerichtet (Abfahrt in Plattling um 10:15 Uhr, Rückfahrt von Niederalteich um 16:15).